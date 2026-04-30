Fastighetstekniker/Drifttekniker till Axcell Fastighetspartner i Malmö!
PropTech Energy är en koncern med nio innovativa och expansiva bolag bestående av Ömangruppen, Axcell Fastighetspartner, P2 Energi, Alova, Inflo Ventilationsservice, Secon, APS drift och underhåll, JFK samt KEAB. Bolagen erbjuder helhetslösningar för fastigheter, med specialkompetens inom alla olika områden. Vi tar ansvar för helheten, eller hjälper till men enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens behov. Vi finns på ett 30-tal platser i landet och har totalt cirka 700 medarbetare.
Är du en lösningsorienterad fastighetstekniker/drifttekniker som trivs med ansvar och att sätta kunden i fokus? Då kan detta vara rollen för dig! Den här tjänsten kommer att ha fokus på handelplatser, handelsfastigheter och övriga kommersiella lokaler i Malmö med omnejd och bidrar till trygga, välfungerande miljöer för våra kunder. Du utgår från Malmö och rör dig över Södra Skåne i en varierad vardag där din erfarenhet av kommersiell drift och liknande gör skillnad. Här får du frihet att ta egna initiativ, lösa tekniska utmaningar och utvecklas i din roll. Varmt välkommen med din ansökan!
"Mitt namn är Marcus och jag arbetar som driftchef på Axcell Fastighetspartner i Skåne. Som chef är jag stöttande, lyhörd och tydlig. För mig är det viktigt att alla trivs och har kul på sin arbetsplats!" - Marcus Jönsson, Driftchef
Axcell Fastighetspartner erbjuder allt från enskilda punktinsatser till heltäckande förvaltningslösningar. I företaget finns en gedigen erfarenhet av fastighetsskötsel, fastighetsteknik, administrativ förvaltning och fastighetsutveckling. Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Vår ambition är att både företaget och våra medarbetare ska växa och utvecklas. Axcell har stort fokus på hållbarhet. Tillväxt måste vara hållbart på alla sätt. Därför arbetar vi med tre olika fokusområden - en attraktiv arbetsplats, en planet i balans och styrning mot hållbara val - där kan vi göra verklig skillnad och minimera de fotspår vi lämnar efter oss. Som medarbetare på Axcell är det viktigt att du vill vara med och göra skillnad för framtidens klimat. Hela koncernen är miljödiplomerad och vi arbetar enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.
Arbetsuppgifter
Som fastighetstekniker arbetar du nära kunden. Det är din uppgift att vårda befintliga kundrelationer samt etablera nya kontakter. Du har dagligen kontakt med hyresgäster och fastighetsägare för att ger dem den service de behöver.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Servicearbeten
Reparationer
Underhållsarbeten
Installationer
Fastighetsronderingar
Driftoptimeringar
Driva mindre förbättringsarbeten
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Gymnasial utbildning
Utbildning inriktad mot fastighetsteknik/intilliggande branscher eller motsvarande arbetslivserfarenhet
God systemvana samt goda kunskaper i Office
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Mycket meriterande med kunskap och erfarenhet av handelsplatser/handelsfastigheter
Meriterande med kunskap inom el
Som fastighetstekniker hos oss är du en självgående problemlösare som trivs i en roll med många kontakter och högt fokus på service. Du tar gärna egna initiativ, uppskattar att arbeta med frihet under ansvar och gillar att samarbeta med både kunder och kollegor för att hitta de bästa lösningarna. Du bidrar aktivt till att skapa trygga och välskötta fastigheter varje dag.
Social hållbarhet
Det är lätt att likställa hållbarhet med klimat- och miljöfrågan, men för oss handlar hållbarhet också om det sociala. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar och en möjlighet att kunna påverka våra medarbetares vardag. Vi värnar om din utveckling och satsar på både interna och externa utbildningar för våra medarbetare. Vi vet att växer du, växer vi! Det sociala klimatet hos oss präglas av prestigelöshet och gemenskap, där vi tillsammans hjälps åt att leverera högkvalitativ service hos våra kunder. Vi har korta beslutsvägar och du har möjlighet att kunna påverka din vardag. Du kan räkna med tryggheter som kollektivavtal, utvecklingsmöjligheter, friskvård och företagshälsovård - en välmående personalstyrka är lika med ett välmående bolag. Människor avgör!
Vi gör det vi säger och håller vad vi lovar!
Läs mer om hur det är att jobba hos oss HÄR.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Vardagar, 07.00 - 16.00
Ansökan Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Marcus Jönsson på +46720801720.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-05-30.
Alla former av telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t. ex från rekryterings-/bemanningsföretag/annonssäljare undanbeds.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axcell Fastighetspartner AB
(org.nr 556535-3421)
Ridspögatan 10 (visa karta
)
213 77 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort.
Axcell Fastighetspartner
Rekryterare
Marcus Jönsson marcus.jonsson@axcell.se +46406170190
