Fastighetstekniker/Drifttekniker/Fastighetsskötare Luleå
Fastighets Competens i Norrland AB / Fastighetsskötarjobb / Luleå Visa alla fastighetsskötarjobb i Luleå
2026-07-07
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Om jobbet
Har du erfarenhet av och intresse för drift & underhåll av fastigheter? Är du en serviceinriktad och självgående person som vill ha ett jobb där du har stor frihet under eget ansvar? Då kan det vara dig vi söker som Fastighetscompetens nya Drifttekniker/fastighetstekniker!Publiceringsdatum2026-07-07Kvalifikationer
Vi söker dig med stort kundfokus och servicetänk då uppdraget är att se till så att fastighetsägare och deras hyresgäster ska uppleva så lite problem som möjligt när det gäller deras fastigheter och lokaler. Det är viktigt att du har förmåga att anpassa dig och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Du behöver vara självgående, lösningsinriktad och praktiskt lagd för att kunna hitta rätt lösningar i fastigheterna. Vi ser gärna att du har arbetat som drifttekniker, alternativt inom VS, el, ventilation eller styr och regler.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
För att vara aktuell för den här tjänsten så är det ett krav att du:
Har godkänd gymnasieutbildning
Är duktig på svenska i tal och skrift och klarar av att kommunicera på engelska
Har B-körkort
Klarar av en säkerhetsklassning, då vissa fastigheter kräver det
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som fastighetsskötare, fastighets- eller drifttekniker, serviceelektriker eller service av andra fastighetssystem. Även arbete som anläggningsskötare brandlarm och SBA-arbete är meriterande. Liksom kunskaper i fler språk.
Därför ska du jobba hos Fastighetscompetens
På Fastighetscompetens tror vi att medarbetare som trivs också gör ett bättre jobb för våra kunder. Därför lägger vi stor vikt vid frihet under ansvar, ett gott samarbete och möjligheten att utvecklas i rollen.
Idag är vi cirka 80 medarbetare på flera orter runt om i Norrland och fortsätter att växa. Hos oss får du ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik, samtidigt som du blir en del av ett företag med korta beslutsvägar och nära kontakt mellan kollegor och kunder.
Som fastighetstekniker får du stor frihet att planera och genomföra ditt arbete samtidigt som du har stöd från erfarna kollegor när det behövs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fastighets Competens I Norrland AB
(org.nr 556596-3336), https://www.fastighetscompetens.se
Fabriksvägen 12 (visa karta
)
972 54 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fastighets Competens i Norrland AB Jobbnummer
9995303