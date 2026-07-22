Fastighetstekniker
Härjedalens kommun / Fastighetsskötarjobb / Härjedalen Visa alla fastighetsskötarjobb i Härjedalen
2026-07-22
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Vill du arbeta med varierande uppgifter där ingen dag är den andra lik? Vi söker nu en fastighetstekniker till vårt team i Funäsdalen.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av byggnader, både invändigt och utvändigt.
• Drift och skötsel av VA, VVS samt styr- och reglersystem.
Du arbetar nära hyresgäster, entreprenörer och kollegor och blir en viktig del i att skapa trivsel och trygghet i våra fastigheter.KvalifikationerKvalifikationer
• B-körkort.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Hög IT-kompetens.
Meriterande:
• Erfarenhet av fastighetsskötsel eller utbildning inom fastighetsteknik.
• Systemförståelse inom styr- och övervakning, ventilation, värme och kyla.
• Erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
• Du är händig och lösningsorienterad, då rollen är omväxlande och arbetsdagarna ofta ser olika ut.
• Du är en positiv och engagerad person som trivs med att ta ansvar och skapa goda resultat.
• Du har god samarbetsförmåga och är van att arbeta serviceinriktat med människor.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en arbetsplats som präglas av starka värderingar och en vilja att lyckas tillsammans. Vi erbjuder en tjänst där variationen är stor och där du får arbeta både praktiskt och tekniskt i en spännande arbetsmiljö.
Du får möjlighet att utvecklas och ta ansvar i takt med att du växer i rollen. Vi tror på att ge våra medarbetare förtroende och frihet att påverka sin egen utveckling. Här får du både trygghet i en stabil organisation och utmaningar som gör jobbet stimulerande.
Kontaktinformation
Börje Wallin, Enhetschef 0680 - 169 54, borje.wallin@herjedalen.se
Peter Eskilsson, Fackligt ombud Kommunal, 0680 - 161 00
Arbetsplats
846 72 Funäsdalen
Viktig information:
Arbetsgivare: Härjedalens kommun
Ref.nr: 5157448581
Tjänstens omfattning: 100%
Tillsvidareanställning med ev. provanställning
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens Kommun
(org.nr 212000-2510), https://www.herjedalen.se/
Medborgarhuset (visa karta
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842 80 FUNÄSDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härjedalens kommun Kontakt
Enhetschef
Börje Wallin borje.wallin@herjedalen.se +4668016954 Jobbnummer
10008935