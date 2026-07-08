Fastighetstekniker
OnePartnerGroup Kalmar AB / Fastighetsskötarjobb / Kalmar Visa alla fastighetsskötarjobb i Kalmar
2026-07-08
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eller i hela Sverige
Är du som bäst när du får lösa problem och hålla fastigheter i toppskick? Då kan du vara vår nästa fastighetstekniker på EKS i Kalmar! Här väntar ett omväxlande arbete där teknik, problemlösning och kundkontakt går hand i hand. Du blir en del av vårt sammansvetsat team där vi hjälper varandra, delar kunskap och har roligt på vägen.
Om EKS AB
EKS Energi & Klimat Service AB är ett expansivt företag med goda ambitioner och ett stort engagemang. EKS startades 2010, med tanken att samla all fastighetsteknisk kunskap på ett ställe. Vi har lyckats!
EKS har genom våra kunniga medarbetare en bred kunskap inom fastighetsteknik såsom ventilation, kyla, styr och regler, el, brandlarm samt energi.
Vi är ISO certifierade enligt 9001, 14001 samt 45001. Vårt mål är att ha 100 procent nöjda medarbetare och kunder. Vårt miljömål är att påverka där vi gör störst insats, hos våra kunder. Arbetsmiljö är en naturlig del av vårt vardagliga arbete, där vi arbetar systematiskt enligt SAM. Vi lägger stor vikt vid att det ska vara bra arbetsklimat och låg personalomsättning. Genom återkommande sociala aktiviteter och familjedagar skapar vi en varm kultur där man får vara sig själv.
En varierad vardag med fastigheter i fokus
Som fastighetstekniker hos oss är du ute hos våra kunder och ser till att deras fastigheter fungerar som de ska – och lite till. Du felsöker, servar och underhåller tekniska installationer, löser problem när de uppstår och arbetar förebyggande.
Det här får du jobba med hos oss:
Service, drift och felsökning av fastigheter och tekniska installationer
Underhåll och arbete inom ventilation, värme, kyla, styr- och reglerteknik
Hantering av felanmälningar och serviceärenden
SBA-arbete och kontroller av brandlarm
Uppföljning och genomförande av förbättringsåtgärder efter tillsyn och servicebesök
Är du vår nästa tekniska hjälte?
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse, som gillar att förstå hur saker fungerar och drivs av att hitta lösningar. Som person är du ansvarstagande, nyfiken och trygg i att ta egna initiativ. Du trivs med variationen i vardagen där du både arbetar självständigt med felsökning och service, och samarbetar med kollegor och möter våra kunder. Du förstår vikten av ett professionellt bemötande och gillar att bygga förtroende genom att vara lösningsorienterad, engagerad och pålitlig.
För att vara aktuell för rollen behöver du ha B-körkort samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är ett extra plus om du har:
Erfarenhet av fastighetsteknik eller liknande tjänst
Teknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande
OVK-behörighet eller motsvarande erfarenhet
Kylcertifikat och/eller erfarenhet som kyltekniker
Certifiering som anläggningsskötare för brandlarm
Genomförd SBA-utbildning
Därför kommer du trivas hos oss
• En trygg anställning med schyssta villkor och lön som matchar din kompetens
• Modern servicebil, bra verktyg och utrustning som faktiskt gör jobbet roligare
• Möjlighet att utvecklas genom personliga utbildningsplaner och nya spännande projekt
• Frihet under ansvar – vi litar på att du kan ditt jobb, att du sköter dina arbetstider och bidrar till din och andras trivsel
• Kollegor som ställer upp, delar kunskap och bidrar till en riktigt bra stämning
• Ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik
Tjänstgöringsort: Kalmar
Arbetstider: Mån-fre 07-16
Redo att hålla fastigheter i toppskick tillsammans med oss? Då vill vi höra från dig!Publiceringsdatum2026-07-08Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar EKS med OnePartnerGroup Kalmar AB. Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Ebba Götberg på ebba.gotberg@onepartnergroup.se
(mailto:ebba.gotberg@onepartnergroup.se
). Under sommaren kan svarstid och återkoppling från oss bli lite längre på grund av semestertider. Vi hoppas din förståelse för att processen kan ta lite längre tid än normalt sätt. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Kalmar AB
(org.nr 559075-8180)
392 39 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
EKS AB Kontakt
Kandidatansvarig / Researcher
Ebba Götberg ebba.gotberg@onepartnergroup.se +46720759954 Jobbnummer
9997282