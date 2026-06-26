Fastighetstekniker
Alltime Malmfälten AB / Fastighetsskötarjobb / Kiruna Visa alla fastighetsskötarjobb i Kiruna
2026-06-26
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, Gällivare
eller i hela Sverige
ALLTIME Malmfälten AB förvaltar bostadsrätter, hyresrätter och affärslokaler åt externa fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och övriga kunder inom privat och offentlig förvaltning. ALLTIME Malmfälten AB Vi finns på orterna Gällivare, Kiruna och Haparanda.
Till Kiruna söker vi nu en: Fastighetstekniker
Är du en fastighetstekniker som är intresserad av nya utmaningar? Då kan det här vara något för dig!
Din roll:
Du ingår i en styrka av 8-15 personer som jobbar med fastighetsunderhåll, drift och el och du kommer huvudsakligen att arbeta med drift, underhåll och skötsel av fastigheter och utemiljöer. På ALLTIME Malmfälten AB arbetar vi i en teknisk miljö och i arbetsuppgifterna ingår underhåll av vatten- och värmeanläggningar, vägar, fordon samt allmän teknisk service på hela området.
Under vintern är snöröjning en del av arbetet. Att arbeta som fastighetstekniker hos oss passar dig som trivs med ett omväxlande, rörligt och självständigt arbete med mycket kontakt med människor. Din servicekänsla och ditt utåtriktade sätt tillsammans med en praktisk läggning utgör en bra grund för att du ska lyckas i rollen.
Kompetensprofil
Har du utbildning inom fastighet/drift, bygg, VVS eller liknande är det meriterande. Du trivs att arbeta både självständigt och i grupp. Du är en ansvarstagande och serviceinriktad person som gillar att arbeta efter målet nöjd kund, i syfte att upprätthålla goda och långsiktiga kund-och affärsrelationer. Du har en god social förmåga och har en naturlig fallenhet för att leverera servicetjänster. Vidare är du en god ambassadör för ALLTIME Malmfälten AB och delar våra värderingar Ärlighet, Entreprenörskap, Ansvar och Kvalitet.
Körkortskrav
B
Varaktighet, arbetstid Tillsvidare Heltid
Tillträde
Omgående eller enligt överenskommelse.
Ersättning
Individuell lönesättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
Ansökan kan skickas till e-postadress: johnny@fastighetsmastaren.comPubliceringsdatum2026-06-26Kontaktuppgifter för detta jobb
Johnny Svennemyr 070-323 55 45
Företag: ALLTIME Malmfälten AB
Besöksadress Lastvägen 52. 981 38 Kiruna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: johnny@fastighetsmastaren.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsskötare Kiruna". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alltime Malmfälten AB
(org.nr 559139-0918)
Lastvägen 52 (visa karta
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981 38 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alltime Malmfälten AB Kontakt
Johnny Svennemyr johnny@fastighetsmastaren.com 0703235545 Jobbnummer
9980013