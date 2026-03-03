Fastighetstekniker
2026-03-03
Sveafastigheter äger, förvaltar och utvecklar hyresrätter över hela Sverige. Vi arbetar för att erbjuda en bredd av hyresrätter som står sig över tid där människor trivs och känner sig trygga. Som fastighetstekniker hos oss bidrar du till denna trygghet.Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Vi söker just nu två fastighetstekniker till vårt kontor i Linköping. Som fastighetstekniker har du ett självständigt och kontinuerligt ansvar för felavhjälpande underhåll och driftfrågor för cirka 350 lägenheter i Linköping. I rollen bidrar du till regionens övergripande resultat och spelar en viktig del i att Sveafastigheter lever upp till sina värdeord: långsiktig, innovativ, närvarande och affärsmässig.
I arbetsuppgifterna ingår exempelvis:
Ta emot, hantera och åtgärda felanmälningar
Kontakt med våra hyresgäster
Rutinmässig rondering och felavhjälpning vid mindre reparationer och underhållsarbeten (byte av kyl/frys/spis i förekommande fall)
Beställningar och uppföljningar av reparationer och underhållsåtgärder
Byta filter och allmän tillsyn av ventilationssystemen, värmesystem och värmepumpar samt förekommande VVS arbeten
Problemlösning av fastighetens tekniska system exempelvis inomhusklimat, värme och ventilation
Delaktig i arbetet med energieffektivisering
Tillsyn och rondering av inre- och yttre miljö
Utföra lägenhetsbesiktningar.
Om dig
För att trivas i rollen som fastighetstekniker hos oss behöver du uppskatta kombinationen av service och fastigheter. Du sätter våra hyresgästers behov i fokus och agerar snabbt och effektivt, med ett gott bemötande som en självklar del av ditt arbete. Du trivs med att skapa trivsel och bygga förtroendefulla relationer med våra hyresgäster. Som person är du lösningsorienterad och har god förmåga att planera och strukturera din arbetsdag på ett effektivt sätt.
Formella krav:
Gymnasieutbildning inom teknik, fördelaktigt är kunskap gällande VVS/styr och regler och/eller el
Några års arbetslivserfarenhet inom fastighetsbranschen, bygg eller närliggande tekniska områden
Förståelse för fastighetsskötsel/teknik
B-körkort
Grundläggande IT-kunskaper och förmåga att sätta dig in i digitala system
Mycket goda kunskaper i svenska, tal- och skrift
Baskunskaper i engelska, tal- och skrift.
Vi ser det som meriterande om du även uppfyller:
Tidigare erfarenhet av el, VVS, ventilation och vitvaror
Tidigare erfarenhet som anläggninsskötare med kunskap om SBA
Erfarenhet från fastighetssystemet Vitec
Tidigare erfarenhet av drift och underhåll.
Ansökningsprocessen
Vi tar löpande emot ansökningar och kommer att tillsätta tjänsten så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Notera att för denna tjänst görs bakgrundskontroll för din och våra hyresgästers trygghet.
Om Sveafastigheter
Sveafastigheter äger, förvaltar och utvecklar hyresrätter över hela Sverige. Vi arbetar för att erbjuda en bredd av hyresrätter som står sig över tid där människor trivs och känner sig trygga. Som fastighetstekniker erbjuder vi en omväxlande tjänst på ett tryggt bolag som givetvis har kollektivavtal. Genom eget ansvar och stöttande kollegor i ett bra arbetslag får du flexibiliteten att kunna styra din dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
