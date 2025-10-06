Fastighetstekniker
Välkommen till Härjedalens kommun!
Vad roligt att du vill arbeta hos oss. Tycker du att det är viktigt att möta våra målgrupper med respekt och på ett professionellt sätt så kommer du passa in fint. Som medarbetare får du friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt ersättningar i samband med högskolestudier. Du får också möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter. Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanbeder oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Vill du arbeta med varierande uppgifter där ingen dag är den andra lik? Vi söker nu en fastighetstekniker till vårt team i Sveg.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Som fastighetstekniker ansvarar du för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av byggnader, både invändigt och utvändigt. Arbetet innebär drift och skötsel av VA, VVS samt styr- och reglersystem. Rollen är omväxlande och kräver att du är händig och lösningsorienterad, då arbetsdagarna ofta ser olika ut. Du arbetar nära både hyresgäster, entreprenörer och kollegor och blir en viktig del i att skapa trivsel och trygghet i våra fastigheter. Placeringsort är Sveg men arbetet kan även innebära resor till Lillhärdal och Ytterhogdal. Kvalifikationer
För tjänsten krävs B-körkort samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Vi söker dig som har erfarenhet av fastighetsskötsel eller utbildning inom fastighetsteknik. Du är en positiv och engagerad person som trivs med att ta ansvar och skapa goda resultat. Du har god samarbetsförmåga och är van att arbeta serviceinriktat med människor. Hög IT-kompetens är ett krav och det är en fördel om du har systemförståelse inom styr- och övervakning, ventilation, värme och kyla. Även erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete är meriterande.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en arbetsplats som präglas av starka värderingar och en vilja att lyckas tillsammans. Vi erbjuder en tjänst där variationen är stor och där du får arbeta både praktiskt och tekniskt i en spännande arbetsmiljö. Du får möjlighet att utvecklas och ta ansvar i takt med att du växer i rollen. Vi tror på att ge våra medarbetare förtroende och frihet att påverka sin egen utveckling. Här får du både trygghet i en stabil organisation och utmaningar som gör jobbet stimulerande.
Kontaktinformation
Börje Wallin, Enhetschef Drift, +46 0680-16954
Peter Eskilsson, Skyddsombud (kommunal), 076-8159509
Arbetsplats
Fjällvägen 5
842 32 Sveg Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
