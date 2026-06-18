Fastighetstekniker - Stockholm
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-06-18
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Nu söker vi en Fastighetstekniker inom kommersiella fastigheter till Corem i Kista!
Vi söker en erfaren och självgående fastighetstekniker till ett tekniskt varierat bestånd av kontorsfastigheter i Stockholm. Det här är en roll där du får möjlighet att arbeta brett med teknik, drift och service i nära samarbete med kollegor och hyresgäster.Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Corem förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva lägen i Sverige, Danmark och USA. Bolaget har ett långsiktigt perspektiv och arbetar med egen personal i förvaltningen för att skapa hållbara lösningar och vara en stark affärspartner till sina hyresgäster.
Corems affärsenhet Stockholm Norra är bolagets största och omfattar cirka 330 000 kvm fördelat på 28 fastigheter. Beståndet är koncentrerat till Kista och består till största delen av moderna kontorslokaler. Här får du arbeta i en professionell och utvecklingsinriktad miljö med fokus på drift, teknik och hållbarhet.
Om rollen
Som fastighetstekniker ansvarar du för den dagliga tekniska driften av ett antal kommersiella fastigheter med modern och varierad teknik. Fastigheterna består främst av kontor, med inslag av andra verksamhetsytor.
Du säkerställer att fastigheterna håller hög standard genom löpande skötsel, underhåll och reparationer. En viktig del av rollen är att arbeta aktivt med energioptimering och bidra till minskad energianvändning och ökad hållbarhet.
För att trivas i rollen ser vi att du har ett genuint intresse för teknik, service och fastigheter. Du uppskattar variation i arbetet och drivs av att lösa problem samt utveckla fastigheternas funktion och prestanda.
Du ingår i ett team med tekniska förvaltare, andra fastighetstekniker samt driftchef som du rapporterar till.
Exempel på arbetsuppgifter:
Felsökning och åtgärder inom el, VVS samt styr- och reglerteknik
Rondering, tillsyn och driftoptimering
Medverkan i energi- och ombyggnadsprojekt
Teknisk kontakt med entreprenörer, leverantörer och myndigheter
Avläsning av mediaförbrukning, arbete med SBA och besiktningar
Planerat och förebyggande underhåll
Vi söker dig som
Har relevant utbildning inom fastighetsteknik eller motsvarande erfarenhet
Har goda kunskaper inom exempelvis styr & regler, värme, kyla, el och VVS
Är lösningsorienterad, ansvarstagande och strukturerad
Har ett högt servicefokus och trivs i kontakt med hyresgäster
Trivs med eget ansvar men också i nära samarbete med kollegor
Innehar B-körkort (krav)Övrig information
Det här är en bred teknisk roll i en professionell och stabil förvaltningsmiljö, där du blir en del av ett engagerat team med ett gott arbetsklimat. Du får möjlighet att arbeta nära både drift och utveckling av moderna kontorsfastigheter, i en organisation som präglas av långsiktighet, kvalitet och ansvar.
I denna rekrytering samarbetar Corem Property Group AB med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Agnes Hedberg på Agnes.Hedberg@Kraftsam.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Torshamnsgatan 44 (visa karta
)
164 40 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Corem Property Group Jobbnummer
9970500