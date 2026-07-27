Fastighetstekniker - Karlskrona
Fortifikationsverket / Fastighetsskötarjobb / Karlskrona Visa alla fastighetsskötarjobb i Karlskrona
2026-07-27
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Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och vårt uppdrag är att tillhandahålla anpassade fastigheter till våra hyresgäster inom försvaret. Vårt fastighetsbestånd är brett och består av allt ifrån hamnar, flygfält, kasernområden, bergrum och övningsområden samt externa kunder.
Region Sydöst förvaltar fastighetsbeståndet i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län. I Karlskrona har vi två driftdistrikt, Karlskrona inre och Karlskrona yttre, vars arbetsområde omfattar till stor del drift, tillsyn samt mindre underhåll både inne på Marinbasen och i de yttre områdena samt externa kunder såsom Statens Fastighetsverk.
Nu söker vi en fastighetstekniker till Karlskrona yttre, dvs en person som arbetar med våra fastigheter utanför Marinbasen.
"Välkommen att läsa mer och söka tjänsten "
Din vardag som Fastighetstekniker
Som fastighetstekniker kommer du att arbeta med att upprätthålla god standard för vår yttre miljö runt omkring våra byggnader och anläggningar. Det innebär att utföra tillsyn, skötsel och underhåll och säkerställa att våra hyresgäster har driftsäker och funktionell utemiljö omkring fastigheterna. Arbetet innebär mycket arbete med röjsåg, gräsklippning, planera och plantera annueller samt avancerad trädgårdsskötsel. Viss maskinkörning förekommer samt snöröjning och snöberedskap. Viss administration ingår i rollen med att dokumentera vad som är gjort, tidrapportera, beställa material och kontera fakturor. Dagliga kund- och leverantörs-kontakter ingår också så det är viktigt att upprätta goda kundrelationer. Publiceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer
Vi söker dig som har trädgårdsmästarutbildning eller motsvarande och har erfarenhet av skötsel av yttre miljöer. Du är van användare av röjsåg och motorsåg och har utbildningsbevis för dessa. Du har datavana, en god administrativ förmåga och har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba inom offentlig sektor. Körkort klass B96 är meriterande då du ofta behöver köra med släp.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Gott omdöme och hög personlig integritet. Som person är du ansvarstagande, strukturerad, driven och har en hög säkerhetsmedvetenhet. Du tilltalas av att arbeta i ett serviceyrke som ställer krav på god samarbetsförmåga. Du ska kunna arbeta självständigt såväl som i grupp. Arbetet kräver hög grad av affärsmässighet samt förmåga till prioritering därför är du stresstålig och har förmåga att prioritera, planera och fatta beslut inom snäva tidsramar.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1500 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Karlskrona. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 9 augusti 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande chef Jonas Hermansson 010-44 45 192 eller rekryteringsspecialist Henrik Granqvist 070 762 0818. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
371 30 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fortifikationsverket Jobbnummer
10011979