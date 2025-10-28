Fastighetsstrateg till Koncernfastigheter, Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vill du ha ett roligt, utvecklande och spännande arbete med många aktiva och kompetenta kollegor? Då är detta en möjlighet för dig! Vi söker nu en fastighetsstrateg till oss på Koncernfastigheter med placering i Sundsvall.
Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6800 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.
Regionledningsförvaltningen har tre huvudsakliga uppdrag:
Att utifrån lagstiftning och regelverk styra och stödja verksamheterna.
Att erbjuda stöd och service till verksamheternas processer och utveckling.
Att ge stöd och kvalitativa underlag till den politiska förtroendemannaorganisationen och regionledningen.
Koncernfastigheters verksamhetsidé är att utifrån kundens behov och ett ansvarsfullt fastighetsägande skapa och anpassa ett väl sammansatt bestånd av ändamålsenliga lokaler. Vid ny-, om- och tillbyggnad svarar vi för upphandling, projektledning och kontroll. Vidare ansvarar Koncernfastigheter för strategiska och långsiktiga fastighetsfrågor som energieffektivisering, investeringsplanering samt köp och försäljning av fastigheter.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som fastighetsstrateg:
Leda, driva, följa upp och utveckla processen med att ta fram regionens lokalförsörjningsplaner. De ska effektivisera och strukturera fastighetsförsörjningen till Region Västernorrlands verksamheter på kort och lång sikt så att fastigheterna nyttjas ändamålsenligt och kostnadseffektivt.
Samordna och säkerställa att Regionen Västernorrlands markinnehav och fastigheter nyttjas på bästa sätt ur en verksamhetsmässig, ekonomisk, hållbar, teknisk, juridisk och strategisk synvinkel.
Ett övergripande ansvar för bevakning av mark- och lokalbestånd, samordna och dokumentera verksamheternas behov, nyttjande och avveckling av mark och fastigheter/lokaler på såväl kort som lång sikt.
Analysera fastighetsekonomiska konsekvenserna av olika lokalalternativ. Väga samman Regionens olika perspektiv vid lokalförändringar.
Arbeta med investeringsplanering och investeringskalkylering samt att ta fram nyckeltal för bla ytbehov i både befintligt och nytt bestånd.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad byggnadsingenjör på högskolenivå
Har arbetslivserfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort för manuell bil
Det är meriterande om du
Har kunskap om lagen om offentlig upphandling
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Självgående
Helhetssyn
Relationsskapande
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
