Fastighetsstrateg med inriktning projektledning

Österåkers Kommun / Administratörsjobb / Stockholm

2022-07-30



Inom samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med att förverkliga visionen om framtidens Österåker där en modern stad med en genuin småstadskaraktär möter en levande skärgård och landsbygd. I samklang med att Österåker lockar allt fler invånare, utvecklas kommunens bebyggelse, natur, kust och skärgård, kultur, näringsliv och möjligheter till rekreation på ett hållbart sätt.Österåkers kommun befinner sig i en stark utvecklingsfas med hög inflyttning och stor bostadsbyggnation. Den snabba tillväxten ställer stora krav på att våra verksamhetslokaler ska följa med i samma utvecklingstakt. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar ca 130 personer på sex avdelningar där lokalförsörjningsavdelningen är en av dessa.Lokalförsörjningsavdelningen arbetar aktivt med att säkerställa kommande platsbehov av samhällsfastigheter och lokaler och jobbar från tidiga skeden i samhällsutvecklingsprojekt till genomförande av projekt.Ditt nya jobbAvdelningen består idag av fem tjänster och hanterar en stor bredd av lokal- och fastighetsfrågor. Arbetet består främst av att planera och analysera kommunens totala platsbehov avseende samhällsfastigheter, samt att vi samordnar och ansvarar för samtliga kommunala verksamheters lokal- och bostadsbehov vilket även innefattar rollen som beställare gentemot kommunens ägda fastighetsbolag Armada eller externa fastighetsägare.Rollen innebär främst att stötta kommunens verksamheter i lokalfrågor. Att tillsammans med verksamheten identifiera behov och omsätta det till lokal- och kostnadseffektiva förändringar. En annan viktig del är att kartlägga befintliga lokalers nyttjande och kapacitet. Du rapporterar till chef för lokalförsörjningsavdelningen.Dina arbetsuppgifter innebär främst att:Vara ett verksamhetsstöd vid behov av lokalförändringarKartlägga och inventera inhyrt beståndTa fram underhållsplaner utifrån hyresgästens ansvarTa fram underlag avseende lokaler till driftupphandlingar av verksamhetTa in offerter, beställa och genomföra lokalprojektKravställa, avropa och följa upp fastighets-, lokal och konsultupphandlingarHa dialog med externa fastighetsägare, kommunala fastighetsbolaget Armada samt hyresgästerHantera hyresavtal så som framtagande av nya avtal, omförhandling och uppsägning2022-07-30Du ska ha minst ha tio års erfarenhet av att arbeta med hyresgästanpassningar, gärna i samhällsfastigheter. Du har utbildning från högskola eller universitet inom teknik eller ekonomi mot fastigheter alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.Som person föredrar du att jobba självständigt under eget ansvar. Du vågar leda och ta beslut samt har en förmåga att ta egna initiativ och driva projekt framåt på ett ansvarsfullt sätt. Du är öppen för nya idéer och angreppssätt och tycker om att jobba i nära samarbete med verksamheterna. Du är kommunikativ, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad samt kan skapa goda kundrelationer.Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, ha goda kunskaper inom bygglagstiftningen PBL och BBR, hyresjuridik samt IT. B-körkort krävs. Det är meriterande om du har goda kunskaper inom LOU.Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.Vi behöver fler engagerade och skickliga medarbetare som vill vara med och utveckla kommunen. Våra medarbetare har ett stort eget ansvar för sitt arbete och sin arbetstid. Vi vill att våra medarbetare ska kunna kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi erbjuder flextid, friskvårdsbidrag, friskvårdstid och möjlighet att växla semesterdagstillägg till ledig tid.Anställningens omfattningHeltidAnställningsformTillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpasEnligt överenskommelseSista ansökningsdagVälkommen med din ansökan och CV senast 2022-08-14. Intervjuer kommer att ske löpande.Visst låter det spännande? Registrera din ansökan via knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar på något annat sätt.Gå gärna in och läs mer på osteraker.se/jobbaiösteråkerÖsteråkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni på hemsidan.Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi önskar därför att inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Österåker kännetecknas av entreprenörsanda och en stark kultur av företagande.Varaktighet, arbetstidHeltid/ 100%Fastighetsstrateg med inriktning projektledningSista dag att ansöka är 2022-08-14Österåkers kommun6850129