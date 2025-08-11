Fastighetsstrateg inom lokalförsörjning
2025-08-11
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Genom att driva strategisk utveckling och planering bidrar du till framgångsrik och hållbar lokalförsörjning för staden. Du är en viktig del i att forma framtidens samhälle genom att skapa långsiktiga hållbara fastighetslösningar.Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag är att utreda och analysera kommunens befintliga och framtida lokalbehov för att planera för ombyggnationer, nyproduktion eller avveckling av lokaler. Du har ett nära samarbete med den specifika verksamhet som du är inriktad på, för att stödja dem i att identifiera och specificera lokalbehov i ett tidigt skede. Du är skicklig på att utreda och analysera lokalbehov och vågar utmana andra i diskussioner för att tillsammans finna den strategiskt bästa lösningen.
Som fastighetsstrateg bidrar du till att utveckla hur vi nyttjar våra lokaler och säkerställer en hållbar lokalförsörjning i samverkan med stadens övriga förvaltningar. Det innebär att, tillsammans med gruppen, skapa välutvecklade lokalförsörjningsplaner. Lokalförsörjningsplanen utgör ett underlag för kommunens långsiktiga investeringsplanering.
I din roll ingår även att medverka vid frågor kring exempelvis inhyrning, förvärv, avyttring och rivning av kommunens fastigheter. Du granskar och deltar i arbetet med detaljplaner för samhällsfastigheter och håller dig uppdaterad om stadens översiktsplan och planprogram.
Din kompetens
Som person trivs du med att arbeta strategiskt mot gemensamma mål och det är en självklarhet för dig att skapa goda relationer för att tillsammans uppnå bästa resultat. Du arbetar strukturerat och processinriktat med fokus på långsiktiga mål och visioner.
Du har passande bakgrund inom fastighetsområdet med erfarenhet inom exempelvis lokalförsörjning och fastighetsutveckling. Du har akademisk utbildning med passande inriktning eller arbetslivserfarenhet som bedöms relevant. Det är bra om du har kunskap inom fastighetsekonomi. Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation är en fördel. Din skriftliga förmåga är viktigt då det ingår i din roll att analysera och sammanställa skriftliga underlag.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett sammanhang där du bidrar till stadens samhällsservice med fokus på hållbara fastigheter och samhällsnytta. I nära samarbete med dina kollegor påverkar du utvecklingen med genomarbetade analyser och väl avvägda beslut.
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Lokalförsörjningsavdelningen ingår i Fastighetsenheten som ansvarar för alla stadens lokaler och särskilda boenden, såväl egenägda som inhyrda. I dagsläget förvaltar vi ca 1 100 000 kvm lokaler. Västerås är en expansiv stad och fastighetsenheten är involverad i många omfattande och spännande projekt, läs gärna mer https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-utvecklas
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00462". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kontakt
Avdelningschef
Erika Englund erika.englund@vasteras.se 021-39 04 72 Jobbnummer
9453734