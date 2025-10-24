Fastighetsspecialist
Luleå Stift / Fastighetsskötarjobb / Luleå
2025-10-24
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Visa alla jobb hos Luleå Stift i Luleå
, Boden
, Skellefteå
, Umeå
, Nordmaling
Publiceringsdatum2025-10-24Beskrivning
I vårt uppdrag ingår att stödja pastorat/församlingar i att förvalta kulturarvet inom Svenska kyrkan.
Enheten för God Förvaltning främjar arbetet med Svenska kyrkans spännande fastigheter genom samarbete med fastighetsansvariga och annan personal ute i församlingar och pastorat och stöttar vår organisation till en aktiv förvaltning.Dina arbetsuppgifter
Som fastighetsspecialist kommer du att arbeta med uppdrag och avtal inom fastighetsstödet/främjandet gentemot församlingar och pastorat.
Du kommer att upprätta långsiktiga underhållsplaner av fastighetsbeståndet, vara beställarstöd och ha funktion som byggherreombud för underhållsprojekt och investeringsprojekt samt hantera myndighetsansökningar.
Du kommer även att bidra i tillstånds- och bidragsansökningar till Länsstyrelsen. Samt tillhandahålla teknisk rådgivning i installationstekniska och klimatrelaterade frågor till våra församlingar och pastorat.Kvalifikationer
- Eftergymnasial utbildning inom byggteknik (fastighetsförvaltare) eller motsvarande erfarenhet med flerårig erfarenhet av fastighetsförvaltning/projektledare, gärna med inriktning mot kulturbyggnader.Erfarenheter
- Projektledare med god erfarenhet av upphandling samt att leda byggprojekt.
- Erfarenhet av fastighetssystem samt god planerings- och initiativförmåga. Van vid självständigt arbete.
- Du behöver ha några års erfarenhet av byggprojektledning och/eller förvaltning.
Som person ser vi att du är:
- initiativrik, kvalitetsmedveten och serviceinriktad.
- bra på att planera och leverera med hög kvalitet och i tid samtidigt som du har lätt för att etablera kontakter och gillar att samarbeta.
- lyhörd och tydlig i din kommunikation och förstår vikten av att kommunicera under ett projekts alla delar.
- strukturerad och kan organisera och prioritera ditt arbete.Anställningsvillkor
- Som fastighetsspecialist kommer du att ha stor möjlighet att påverka din arbetsdag och planera din tid med många spännande möten och personliga kontakter. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete och stimulerande arbetsgemenskap med placering i Luleå. Resor inom Luleå stift är en del av din vardag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/726". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Stift
(org.nr 252010-0112) Kontakt
Fredrik Lundberg fredrik.g.lundberg@svenskakyrkan.se +46920264851 Jobbnummer
9572007