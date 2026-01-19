Fastighetsskötare / vaktmästare
2026-01-19
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
Litorina folkhögskola i Karlskrona
Vi söker en engagerad och serviceinriktad skolvaktmästare som vill vara med och bidra till att göra Litorina folkhögskola till en trygg, välfungerande och trivsam plats för deltagare, personal och besökare. Du är en engagerad person som tycker om att jobba med människor, gillar när det händer saker och är duktig på att se lösningar och utvecklingsmöjligheter.
Dina arbetsuppgifter är omväxlande och spänner över flera områden: Skötsel och underhåll av skolans byggnader, lokaler samt utemiljö. Löpande fastighetsunderhåll - både planerat och akut, inklusive reparationer, målning, enklare byggarbeten och tillsyn av inventarier.
Samverkan med projektledare, entreprenörer, fastighetsförvaltare och driftspersonal. Arbetstiden är dagtid måndag-fredag.
Du har utbildning inom drift/underhåll/ fastighetsskötsel eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har en bakgrund som hantverkare. Kunskaper inom områden som ventilation, el, VVS, byggnation, målning, reparationer och IT är meriterande.
B-körkort är ett krav.
Rollen som skolvaktmästare hos oss är en omväxlande roll där din sociala förmåga, flexibilitet och vilja att hitta lösningar kommer till sin rätt. Du trivs både när du får arbeta självständigt och när du samarbetar med andra, du har ett strukturerat arbetssätt med god praktisk och teknisk förståelse. Du är en person som tycker om att möta människor och skapa goda relationer i vardagen.
På Litorina arbetar vi med praktikanter och det är meriterande om du har erfarenhet och framför allt vilja att arbetsleda, utbilda och instruera andra.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Rollen kan anpassas till sökandens önskemål. Tjänstegrad 50-100% efter överenskommelse.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
