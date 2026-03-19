Fastighetsskötare till Ystads Samhällsfastigheter
2026-03-19
Bolaget sitter tillsammans med Ystadbostäder och Ystads Industrifastigheter i fina och moderna lokaler på Aktergatan i Ystad
Vill du arbeta med samhällsnyttiga fastigheter och bidra till välfungerande lokaler för Ystads kommuns verksamheter? Nu söker vi en fastighetsskötare.Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
Som fastighetsskötare kommer du att arbeta med tillsyn, skötsel och förebyggande underhåll av mark, byggnader och installationer och ha ansvar för flera fastigheter.
Du kommer att självständigt planera, genomföra och följa upp skötsel och reparationer av kommunens lokaler och fastigheter. Detta avser såväl invändigt som utvändigt arbeten inom exempelvis snickeri, lås och VVS.
Du kommer utföra statusbedömningar för att bidra till de planerade underhållet och hantera felsökning för att genomföra rätt åtgärd vid ev. skador och fel på fastigheterna. Du kommer att vara del av ett arbetslag men det dagliga arbetet är enskilt.
Tjänsten kommer innebära kontakter med flera av våra verksamheter som förskolor och skolor, LSS- och äldreboenden.Kvalifikationer
Du som söker har gymnasieutbildning och/eller KY-utbildning gärna med inriktning fastighetsskötsel /drift eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Det är meriterande om du har eftergymnasial utbildning mot fastighetsteknik eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har tidigare erfarenhet av skötsel/underhåll av fastigheter. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet från andra hantverksyrken såsom el/vvs eller kunskap/erfarenhet av vattenreningsprocessen i bad.
B-körkort är ett krav samt att du kan köra med lätt släp.
Du behöver vara en van IT-användare då du kommer att hantera bland annat frågor i vårt felanmälanssystem. Tjänsten ställer krav på en god förmåga att ta egna initiativ i det dagliga arbetet och att arbeta självständigt och strukturerat.
Du behöver vara kreativ och problemlösande, samt ha ett serviceinriktat arbetssätt.
Du kommer arbeta tillsammans med många olika kunder och kollegor, vilket ställer krav på både samarbetsförmåga och en god kommunikativ förmåga.
Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper och vill att:
• Du är ansvarsfull och lojal
• Du är engagerad, arbetar effektivt och är serviceinriktad, det innebär att du är lyhörd och har ett professionellt bemötande gentemot kund och kollegor.
• Du har förmågan att arbeta både självständigt och i team.
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2026-05-30 eller överenskommelseSå ansöker du
Ansök senast: 2026-04-06Ersättning
Löneform: Månadslön
Arbetstid: Dagtid kl 0700-1600Övrig information
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
Ystads Samhällsfastigheter arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid. Vi sitter i nya och moderna lokaler.
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311237".
(org.nr 559462-7522)
Aktergatan 2 a
)
271 55 YSTAD Arbetsplats
Ystads samhällsfastigheter AB Kontakt
Chef fastighetsservice
Kenneth Haraldsson Kenneth.haraldsson@ysfab.se 0411-578402
9807970