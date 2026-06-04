Fastighetsskötare till Växjö
HSB Riksförbund ekonomisk förening / Fastighetsskötarjobb / Växjö Visa alla fastighetsskötarjobb i Växjö
2026-06-04
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Vill du arbeta utomhus, hålla utemiljöer i toppskick och bidra till en hög trivsel för våra kunder? Då kan du vara den fastighetsskötare vi nu letar efter!
Om rollen
Vi söker nu en fastighetsskötare med placering i Växjö. Som fastighetsskötare blir du en del av ett engagerat team som ansvarar främst för kundernas yttre miljöer. Arbetet är varierande och passar dig som trivs med fysiskt arbete och som har viljan och engagemanget att ge professionell service åt våra kunder. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Gräs- och häckklippning, trimning och ogräsrensning
Plantering och skötsel av grönytor
Snö- och halkbekämpning
Sophantering samt rondering/tillsyn av fastigheter
Enklare reparationer och underhållsarbete
Professionell service och kontakt med boenden och styrelser
Enklare lokalvård vid behov
Du som person
Som fastighetsskötare arbetar du nära kunden och är vårt ansikte utåt. Vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som brinner för att skapa en god och trivsam boendemiljö. Som person är du serviceinriktad, har en positiv inställning och tar ansvar för ditt arbete. Du trivs med att arbeta såväl ensam som i grupp. Vi är stolta över att leverera högklassig service till våra kunder och värdesätter därför ditt engagemang i arbetet.
Vi söker dig som:
trivs i ett serviceyrke och är van vid kundkontakt
har erfarenhet av att hantera handverktyg, redskap och maskiner
är händig och har ett genuint växt- och trädgårdsintresse
behärskar svenska i tal och skrift
är bekväm med att arbeta i digitala verktyg
Meriterande: har utbildning för röjsåg, motorsåg, heta arbeten, lift- och fallskydd alternativt erfarenhet och/eller relevant utbildning inom fältet
B-körkort för manuell växellåda är ett krav då resor mellan kunder ingår i arbetet.
Vi erbjuder:
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, med en inledande provanställning på 6 månader. Tjänsten är placerad på vårt kontor i Växjö. Tillträde 1 juli eller enligt överenskommelse.
Hos oss får du ett utvecklande arbete i en medlemsägd organisation där våra kärnvärderingar Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan (ETHOS) är en levande värdegrund som vår arbetsmiljö präglas av. HSB är en organisation med bred kompetens och där det finns goda förutsättningar till personlig utveckling. Möjligheterna finns hos oss på HSB!
Känns rollen och HSB rätt för dig?
Vad kul! Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 21 juni 2026. Urval och intervjuer kan komma ske löpande.
Har du frågor kring tjänsten kontakta Robert Green, Teknisk Chef Kronoberg, 010-451 31 27.
Har du frågor kring rekryteringsprocessen kontakta Moa Vestlund, HR-Partner, 010-451 30 12.
Om HSB Mellersta Götaland
HSB är ett kooperativt bostadsföretag som erbjuder ett komplett utbud av tjänster för fastighetsförvaltning, ekonomisk förvaltning samt nyproduktion utav bostäder. Vi är en helhetsentreprenör med eget fastighetsbolag och hyreslägenheter. Utöver våra bostadsrättsföreningar har vi en rad privata fastighetsägare som nöjda kunder. Vi finns i Jönköpings, Kronobergs, Kalmars, Blekinges, Hallands samt i delar av Södra Älvsborgs län.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonseringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7842248-2035043". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HSB Riksförbund ekonomisk förening
, https://jobb.hsb.se
Fagrabäcksvägen 16 (visa karta
)
352 40 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HSB Jobbnummer
9946847