Fastighetsskötare till Värmdö
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seOm företaget
Clockwork söker nu, för vår kunds räkning, en erfaren och självgående fastighetsskötare till ett uppdrag med start omgående. Uppdraget är initialt på en månad men med god möjlighet till förlängning.
I rollen ansvarar du för ett eget område med cirka 450 lägenheter, där du självständigt sköter den dagliga driften och säkerställer att fastigheterna håller hög standard - både tekniskt och estetiskt. Du arbetar nära hyresgästerna och blir en viktig kontaktperson för att skapa trivsel och trygghet.Arbetsuppgifter
Som fastighetsskötare får du ett brett ansvar för ditt område och arbetar självständigt med såväl dagliga sysslor som planerade insatser. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Felavhjälpande åtgärder i lägenheter
• Rondering av fastigheter, inklusive källare, vindar och tvättstugor
• Besiktning av lägenheter vid avflytt
• Beställning av åtgärder och hantering av entreprenörer
• Cylinderbyten och lappning av trapphus vid exempelvis hissfel
• Felanmälan till upphandlade entreprenörer (hiss, el, VVS m.m.)
• Beställning av jobb såsom målning eller andra underhållsåtgärder
• Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)Profil
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet som fastighetsskötare och goda kunskaper i Vitec fastighetssystem. Du har tidigare haft ansvar för ett större antal fastigheter och är van att hantera allt från felavhjälpande åtgärder till planerat underhåll. Som person är du en problemlösare med god servicekänsla, som trivs med att arbeta självständigt och ta fullt ansvar för ditt område. B-körkort krävs och tillgång till bil finns.
Vi erbjuder en självständig och omväxlande roll där du blir en nyckelperson i förvaltningen och en viktig kontakt för både fastigheterna och våra hyresgäster.Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta ansvarig Konsultchef.
