Fastighetsskötare till Vardaga-verksamheter
Vardaga AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-07-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vardaga AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Nu söker vi på Vardag i Göteborg en fastighetsskötare.
Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar – respekt, ansvar, enkelhet och kunskap. Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:
Utbildning via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
Friskvårdsbidrag
Kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Om rollen
Vi söker en engagerad och serviceinriktad fastighetsskötare som vill arbeta med drift, skötsel och underhåll i tre av våra Vardaga-verksamheter. Du blir en viktig del av våra team och bidrar till att skapa en trygg, säker och trivsam miljö för våra boende och medarbetare.
Som fastighetsskötare hos oss kommer du att ha ett självständigt och varierat arbete där du planerar och utför både löpande och förebyggande underhåll.Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Inre och yttre fastighetsskötsel
Rondering och felavhjälpning i verksamheternas lokaler
Tillsyn av tekniska installationer (t.ex. ventilation, belysning och lås )
Mindre reparationer och serviceuppdrag
Beställning av material och kontakt med leverantörer
Snöskottning och säsongsrelaterade uppgifter
Stöd till verksamheterna vid omflyttning, enklare montage eller transporter
Vi söker dig som
Har erfarenhet av fastighetsskötsel eller liknande tekniskt/praktiskt arbete
Är självgående, ansvarstagande och strukturerad
Har god servicekänsla och trivs med att samarbeta med olika verksamheter
Har B-körkort (krav)
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har kunskap inom el, VVS, ventilation, styr- och regler eller tidigare arbete inom vård- och omsorgsmiljöer.
Vi erbjuder
En trygg arbetsgivare i en värderingsstyrd organisation
Möjlighet att arbeta nära verksamheterna och bidra till god vardag för äldre
Ett självständigt arbete med stort ansvar
Kompetensutveckling och goda förmåner enligt kollektivavtal
Din erfarenhet och kunskapÖvrig information
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning
Har du frågor? Kontakta gärna: tahereh.mikaili@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post.
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.Så ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8131723-2118000". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105), https://vardaga.teamtailor.com
Ingeborg Hammarskjölds gata 40-42 (visa karta
)
415 26 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vardaga Jobbnummer
10013199