Fastighetsskötare till Södra Stockholm
Coor Service Management Aktiebolag / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-08-04
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Nu söker vi på Coor en fastighetsskötare som uppskattar kundkontakt och trivs med omväxlande arbetsuppgifter. Välkommen till oss - på Coor är du skillnaden!
Vilka är vi?
Här blir du en del av ett varmt, prestigelöst och inkluderande företag där vi ger våra medarbetare förtroende. Vi är fokuserade på innovation och för att uppnå det har vi en utvecklingsinriktad kultur som ger dig möjlighet att växa i karriären och din tekniska kompetens. Inom våra leveranser sätter vi stort fokus på att leverera hög service mot våra kunder och att fastighetsdriften sker optimalt.
Vad kommer du att få arbeta med?
Hos Coor kommer du att arbeta med att dagligen leverera daglig drift och utveckling av fastigheter. Detta är en roll där du får mycket eget ansvar samtidigt som du har nära till kollegor när du behöver det.
I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen:
tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll
delta i projekt och andra uppdrag med kunder
rådgivande roll i tekniska frågor
att vara en aktiv initiativtagare i det dagliga arbetet med att förbättra och utveckla vår leverans, både internt och mot kund
Vem är du?
Du är en proaktiv och självgående fastighetsskötare som tar ansvar för dina dagliga arbetsuppgifter på egen hand. Din prestigelöshet och flexibilitet gör att du enkelt anpassar dig till olika uppgifter som kan uppstå under dagen, såsom tekniskt underhåll och i andra uppdrag. Eftersom du har mycket kontakt med både kunder och kollegor, har du en god samarbetsförmåga och är kommunikativ, med ett starkt fokus på service och att skapa en trygg och välskött miljö.
Vi söker dig:
Utbildning med inriktning fastighetsskötsel, drift eller motsvarande
Några års arbetslivserfarenhet av att ha arbetat som fastighetsskötare
En helhetsförståelse av problemlösning för underhåll av fastigheter
B-körkort
Goda kunskaper i både tal och skrift i svenska och behärskar engelska
Är van att använda datorn och telefonen som ett naturligt inslag i ditt arbete
Det är meriterande med erfarenhet av trädgårdsskötsel, snickeri eller måleriPubliceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Arbetstid: Måndag-Fredag 07:00-16:00
Startdatum: Enligt överskomelse
Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och vi kan komma att utföra bakgrundskontroll innan anställning.
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
En varm och välkomnade arbetskultur
Lön enligt kollektivavtal
Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
Friskvård för att gynna en balans i livet
Förmåner som avtalspension, försäkringar, föräldralön och friskvårdsbidrag.
Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurser
Övrig information
Vid frågor kontakta: Johan.Axrud@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår annons.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management Aktiebolag
(org.nr 556084-6783)
126 30 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Coor Jobbnummer
10021950