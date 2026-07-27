Fastighetsskötare till Södra Örebro Län
Annika Backlund AB / Fastighetsskötarjobb / Lekeberg Visa alla fastighetsskötarjobb i Lekeberg
2026-07-27
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Vi söker dig som söker ett fritt arbete i området Örebro, Laxå, Lindesberg och Lekeberg kommuner. AB-Hem är en privat fastighetsägare med ca 800 lägenheter i Mellansverige.
Du kommer att vara vårt ansikte ut mot våra hyresgäster och leverantörer och tycker om att ha kontakt med människor. Du har körkort och tillgång till bil.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: jan.rydenas@ab-hem.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsskötare Örebro Län". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Annika Backlund AB
(org.nr 556783-1044) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lekeberg Jobbnummer
10012599