Fastighetsskötare till SiS Ungdomshem Hässleholm
Statens institutionsstyrelse / Fastighetsskötarjobb / Hässleholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Hässleholm
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Hässleholm är en låsbar institution med fyra behandlingsavdelningar, två avdelningar för mottagning och behovsbedömning (MBB) samt en öppen TFCO-enhet. Vi tar till övervägande del emot skolpliktiga pojkar men även flickor, med pågående kriminalitet och i vissa fall missbruk.
Vi utökar vår bemanning inför kommande år och söker därför nu en fastighetsskötare på heltid till våra moderna lokaler i Hässleholm.Publiceringsdatum2025-10-10Dina arbetsuppgifter
Som fastighetsskötare på vårt ungdomshem kommer du ha en mycket central och viktig roll där du samarbetar med många olika personer på daglig basis. Idag sköts rollen på halvtid av vår teknikansvarige så vi ser mycket fram emot att få en person på plats på heltid som kan fokusera på att sköta, underhålla och förbättra vår fysiska arbetsmiljö!
Du kommer att ansvara för både inre och yttre skötsel av lokalerna, främst i nära samarbete med vår teknikansvarige, men även i tät dialog med våra enhetschefer ute på avdelningarna och övriga chefer. Insitutionen har sex avdelningar som är liknande uppbyggda, men varje avdelning har sina behov.
Du ingår i det administrativa teamet som leds av en administrativ chef och där teknikansvarig, flera administratörer, bemanningsplanerare, lokalvårdare och HR-generalister arbetar.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat fastighetsskötsel, lättare reparationer och målning, underhåll av kontorsutrymmen, miljöstationsansvar, arbete med att ta hand om fordon, kontinuerlig översyn av området utanför insitutionen, halkbekämpning och snöröjning vid behov samt viss hantering av varor och leveranser.
Du kommer vara arbetsledd av vår teknikansvarige som fördelar ditt arbete och i många uppdrag arbetar du tillsammans med denne, likväl som du ofta har självständiga uppgifter som du får stor frihet att styra över själv i upplägg och utförande. Vi räknar med att du är en person som tar egna initiativ till att ta tag i saker du ser behöver åtgärdas, och/eller kommer med lösnings- och förbättringsförslag som kan behöva delegeras till andra.Kvalifikationer
Du har genomförd och godkänd gymnasieutbildning och/eller YH-utbildning gärna med inriktning mot fastighetsskötsel, bygg, drift, förvaltning eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet, gärna i kombination. Meriterande är om du har erfarenhet från hantverksyrken såsom el och/eller VVS. Vi ställer krav på att du kan visa upp giltiga betyg och/eller intyg inför anställning.
Vi ställer krav på B-körkort.
Då vi ser att medarbetaren i denna tjänsten i viss mån utifrån kompetens kommer kunna ersätta vår teknikansvarige vid frånvaro och semester, vill vi att du har god datorkunskap och kunskap i olika system. Har du systemteknikserfarenhet är det mycket meriterade.
Vi söker dig som vill vara med och skapa en bra boendemiljö för våra ungdomar på institutionen. För att göra detta krävs att du kan verka relationsskapande med både personal och ungdomar då du ofta kommer befinna dig på avdelningarna och utföra arbeten.
Som nämnt ovan kommer du arbetsledas av vår teknikansvarige så det är viktigt att du har lätt för att ta instruktioner som du sedan jobbar självständigt utifrån men även att du gärna jobbar i team tillsammans med denne.
Utifrån att vi har sex olika avdelningar och även många andra områden som ska skötas så behöver du kunna vara flexibel och prioritera i uppgifter som kommer.
Vi kommer titta mycket på personlig lämplighet och personlighet i kombination med erfarenhet och kunskap i den här tjänsten, då den kommer ha en mycket central funktion på vår institution. Så märk väl att du behöver vara serviceinriktad och engagerad.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Dagtid måndag-fredag med flextidsavtal, normtid mellan ca 07:30 - 16:00.
Utdrag ur misstanke-och belastningsregistret kommer ske innan anställning och vi ställer krav på att det inte finns några anmärkningar.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 7 november.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Rekryteringsassistent
Jeanette Björklund jeanette.bjorklund@stat-inst.se 010-4535314 Jobbnummer
