Fastighetsskötare till Ronneby
KlaraBo Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Ronneby Visa alla fastighetsskötarjobb i Ronneby
2025-08-28
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KlaraBo Sverige AB i Ronneby
, Nybro
, Helsingborg
, Trelleborg
, Västervik
eller i hela Sverige
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva hyresbostäder. Företaget grundades 2017 och finns över hela landet. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare som tillsammans med 74 medarbetare förvaltar ca 7440 lägenheter i hela landet. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.
Har du ett genuint intresse för fastigheter, boendemiljöer och människor? Är du driven, engagerad och vill få möjlighet att göra skillnad i människors vardag? Då kan du vara den fastighetsskötare vi söker till Ronneby. Rollen ansvarar för den yttre skötseln inom ett av våra bostadsområden.
Vad innebär jobbet?
I rollen som fastighetsskötare ingår gräsklippning, anläggning samt beskärning av buskar och träd, men även översyn av dagvattenbrunnar och belysning samt skötsel av miljöhus. På vintern handlar jobbet om halkbekämpning och snöskottning. Du ingår i ett arbetslag om två personer men ska kunna arbeta självständigt. Du ska kunna planera ditt eget arbete.
Vem är du?
Du har god erfarenhet av att köra mindre traktor och du har tidigare arbetat med snöröjning. Du behöver också ha kunskap om trädgårdsskötsel, anläggning och beskärning. Utbildning och praktisk erfarenhet i att använda motor- och röjsåg är ett krav, och likaså B-körkort.
I rollen som fastighetsskötare arbetar du nära kunden och är Klarabos ansikte utåt. Egenskaper som noggrannhet, ansvarskänsla och engagemang är viktiga för att kunna fullgöra uppdraget och leverera med hög kvalitet. Din samarbetsförmåga och vilja att arbeta med service och människor är något vi värdesätter. Arbetet är varierande och passar dig som trivs med fysiskt arbete.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vad erbjuder vi?
På Klarabo får du jobba tillsammans med ett team av engagerade kollegor. Vi erbjuder dig bra förmåner samt trygg arbetsgivare.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning 6 månader. Du rapporterar till vår Förvaltare.Publiceringsdatum2025-08-28Så ansöker du
Skicka din intresseanmälan senast den 30 september 2025 till jobb@klarabo.se
. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Via email
E-post: jobb@klarabo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsskötare Ronneby". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KlaraBo Sverige AB
(org.nr 559029-2727) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
KlaraBo Ronneby AB Jobbnummer
9480800