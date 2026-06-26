Fastighetsskötare till Rinkeby/Tensta

Victoriahem AB / Fastighetsskötarjobb / Södertälje
2026-06-26


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Är du händig problemlösare med känsla för service? Som fastighetsskötare hos oss får du en viktig roll i att skapa trygga, trivsamma och välskötta miljöer för våra hyresgäster. Vi söker dig som tar ansvar, gillar variation i vardagen och brinner för att ge det lilla extra - varje dag!

Publiceringsdatum
2026-06-26

Om tjänsten
Rollen som fastighetsskötare är social och serviceinriktad. Du ska kunna planera ditt arbete och upprätthålla goda kontakter med hyresgäster, leverantörer och underentreprenörer.
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:

Ta hand om fastighetens allmänna ytor såsom trapphus, källare, tvättstugor samt sophantering

Tillsyn och enklare reparationer av exempelvis lekplatser, garage- och parkeringsplatser

Arbetsledning av våra miljövärdar

Profil
Erfarenhet från en liknande tjänst sedan tidigare, alternativt annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig

Erfarenhet från en kundnära och serviceinriktad roll

Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift

B-körkort

Vi erbjuder
Läs mer om oss som arbetsgivare och vad vi kan erbjuda dig på vår hemsida.
Övrig information

Start: Enligt överenskommelse

Omfattning: Heltid

Placering: Rinkeby och Tensta

Bakgrundskontroll är en del av rekryteringsprocessen

Så ansöker du
Vi tillämpar löpande urval och ber dig därför skicka in din ansökan så snart som möjligt. Du ansöker till tjänsten via länken nedan och kommer i den processen även bli ombedd att svara på ett par urvalsfrågor. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Liban Mohamud på liban.mohamud@victoriahem.se.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7979549-2073928".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Victoriahem AB (org.nr 556695-0738), https://victoriahem.teamtailor.com
Stenbygränd 16 (visa karta)
163 70  SPÅNGA

Arbetsplats
Victoriahem

Jobbnummer
9981855

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