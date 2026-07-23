Fastighetsskötare till Rällsögården
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Fastighetsskötarjobb / Ljusnarsberg Visa alla fastighetsskötarjobb i Ljusnarsberg
2026-07-23
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Rällsögården tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Vi på Rällsögården söker nu en engagerad fastighetsskötare fastighetstekniker) till vårt team. Vi söker dig med erfarenhet av fastighetsskötsel och som vill vara med och bidra till vår samhällsviktiga verksamhet. Som fastighetsskötare och systemadministratör på Rällsögården ansvarar du för tillsyn och skötsel av fastigheten och säkerhetssystem. Du arbetar bland annat med att lösa problem, felanmälningar till fastighetsägare, beställning och uppföljning av entreprenörer, lokalt ansvar för säkerhetssystem, systematiskt brandskyddsarbete och underhåll av Rällsögårdens fordon. Du kommer även att arbeta som institutionens systemadministratör, där du kommer att arbeta med IT-support, kontohantering och beställningar av viss teknisk utrustning på institutionen.
Arbetstiderna är förlagda till dagtid, måndag till fredag.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med en omväxlande roll och har förmågan att hantera varierande arbetsuppgifter inom olika områden. För att trivas och lyckas i den här rollen är det viktigt att du är social, serviceinriktad och tycker om att ta egna initiativ. I ditt dagliga arbete kommer du att komma i kontakt med klienter, vilket gör personlig lämplighet särskilt viktigt.
Vi söker dig som har:
Utbildning som fastighetsskötare/fastighetstekniker eller utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet från liknande roll och arbetsuppgifter.
B-körkort.
Du ska kunna uttrycka dig väl på svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har arbetat med systemadministration tidigare.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
Rällsögården 106 (visa karta
)
714 93 KOPPARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Facklig företrädare SEKO
Adham Abu-Sultan Adham.Abu-Sultan@stat-inst.se +46104534109 Jobbnummer
10010151