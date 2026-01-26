Fastighetsskötare till omvårdnadsförvaltningen, Solna stad
2026-01-26
Om företaget
Omvårdnadsförvaltningen i Solna stad arbetar för att skapa trygga, välfungerade och värdiga miljöer för äldre och personer med funktionsvariation.
Vi ansvarar för att omsorgens verksamheter håller hög kvalitet och präglas av omtanke, service och respekt.
Som en del av en modern framåtblickade organisation samarbetar vi nära våra verksamheter och fastigheter för att skapa goda miljöer för både brukare och våra medarbetare. Hos oss får du vara med och bidra till ett samhällsviktigt uppdrag där ditt arbete gör konkret skillnad i människors vardag.
Vad innebär arbetet?
Som fastighetsskötare inom vård- och hemtjänstlokaler ansvarar du för den dagliga driften, tillsynen och servicen i fastigheten. Du säkerställer att lokalerna fungerar felfritt för både personal och brukare genom att utföra underhåll, mindre reparationer och praktiskt stöd till verksamheten.
Rollen innebär ett helhetsansvar för fastighetens inre, där fokus ligger på teknisk tillsyn och praktiskt fastighetsunderhåll. Arbetet omfattar felavhjälpande åtgärder till mindre reparationer i lokalerna. Genom proaktivt underhåll säkerställa att fastighetens funktioner inredning och tekniska installationer alltid är i gott skick.
Utöver det praktiska underhållet innebär rollen även att vara en viktig länk i verksamheten genom att till exempel samordna kontakter med entreprenörer, leverantörer och teknisk personal. Det ingår även att vara behjälplig vid felanmälningar, delta vid brandförsvarets tillsyn samt förbereda lokaler inför flyttar, renoveringar eller verksamhetsförändringar.
Du har ett driv, är flexibel och har lätt för att samarbeta. Du är självgående, kan planera och prioritera.
Vem söker vi?
Du har
- fastighetsskötarutbildningen eller motsvarande med fler års erfarenhet av arbete som fastighetsskötare, gärna i vård-, skola- eller kontorsmiljö
- du är van med att använda digitala arbetsverktyg
- B-körkort.
Erfarenhet av arbete i vårdmiljö eller annan verksamhet med hygien- och säkerhetskrav är meriterande. Du är serviceinriktad i mötet med vårdpersonal, brukare och besökare, samt självgående, flexibel och lösningsorienterad. Du har en hög känsla för ansvar, hygien och säkerhet. Som person trivs du i en miljö där ingen dag är den andra lik och där samarbete är centralt.
Vårt erbjudande
- Ett meningsfullt arbete.
- Friskvårdsbidrag.
- Läs mer om Solna stad som arbetsgivare https://www.solna.se/jobba-hos-oss/solna-stad-som-arbetsgivare
Mer information om ansökan
Tjänsten kommer att ledas och ha sitt ansvar hos Fastighetsutvecklaren, som även tillhandahåller löpande stöd inom området. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Varmt välkommen med din ansökan senast den 16 februari 2026. Vid frågor eller funderingar kring tjänsten hör av dig till Veronika Hässelborg, veronica.hasselborg@solna.se
eller Aday Barsom, aday.barsom@solna.se
.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning hos oss.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Ersättning
