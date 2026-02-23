Fastighetsskötare till Norrbyskärs Museum
Stiftelsen Mo Ångsåg, Norrbyskärs Museum
2026-02-23
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Mo Ångsåg, Norrbyskärs Museum i Umeå
Vill du arbeta i en unik skärgårdsmiljö där ingen dag är den andra lik?
Nu söker vi en självgående och praktiskt lagd fastighetsskötare till Norrbyskärs Museum inför säsongen 2026.
Tjänsten är en säsongsanställning från maj till sista oktober, med möjlighet att övergå i tillsvidareanställning.
Detta är en bred och varierad roll där du ansvarar för underhåll och utveckling av våra byggnader och utemiljöer. Arbetet spänner från löpande fastighetsskötsel till praktiska byggprojekt.
Du kommer arbeta självständigt men i nära samarbete med verksamhetsansvarig och övrig personal.Dina arbetsuppgifter
Löpande fastighetsskötsel och tillsyn
Kallställa och öppna upp byggnader inför/efter säsong
Reparationer och underhåll
Mindre nybyggnationer och förbättringsprojekt
Målning och snickeriarbeten
Slyröjning och skötsel av utemiljö
Ansvar för ordning, säkerhet och funktion i våra fastigheter
Administration och underhållsplanering
Arbetet är praktiskt och fysiskt och sker både inomhus och utomhus.
Vi söker dig som
Är självgående och lösningsorienterad
Har praktisk erfarenhet av fastighetsskötsel, bygg eller liknande
Är händig och trygg med verktyg och maskiner
Har förmåga att planera och strukturera ditt arbete
Trivs med varierande arbetsuppgifter
B-körkort
Erfarenhet av bygg, snickeri eller fastighetsförvaltning är meriterande men vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och praktisk kompetens.
Om anställningen
Period: Maj - Okt
Omfattning: Enligt överenskommelse
Placering: Norrbyskär
Möjlighet till tillsvidareanställning finnsOm företaget
Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: museum@norrbyskar.se
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Stiftelsen Mo Ångsåg
, http://www.norrbyskar.se
905 71 HÖRNEFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stiftelsen Mo Ångsåg, Norrbyskärs Museum Jobbnummer
