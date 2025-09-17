Fastighetsskötare till kund i Göteborg | Heltid
2025-09-17
Är du händig, serviceinriktad och söker en varierad roll med mycket eget ansvar? Vi söker en fastighetsskötare till vår kund i Göteborg! Du kommer att arbeta med både inre och yttre fastighetsskötsel och bli en nyckelperson i att skapa välfungerande och trivsamma miljöer. Varmt välkommen med din ansökan till oss på Manpower!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos kunden.
Ditt ansvar som fastighetsskötare
Som fastighetsskötare är du en nyckelperson i den dagliga driften och servicen av fastigheterna. Du ansvarar för både inre och yttre skötsel, vilket innebär allt från mindre reparationer till tillsyn av anläggningar, utrustning och utemiljöer.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Utföra löpande tillsyn, skötsel och underhåll av byggnader och utemiljö
* Sköta och kontrollera teknisk utrustning och enklare fastighetsinstallationer
* Dokumentera och återrapportera genomfört arbete
* Säkerställa att rutiner och instruktioner följs
* Arbeta aktivt med att utveckla och bibehålla goda kundrelationer
Övrig information
Placeringsort: Göteborg
Start: Mitten av oktober
Arbetstider: 07.00-16.00
Vi söker dig som...
Du är en lagspelare med ett positivt och lösningsfokuserat arbetssätt, som gillar att ta ansvar och trivs med varierande arbetsuppgifter. Du har ett naturligt servicetänk och förstår vikten av att både leverera och kommunicera professionellt med hyresgäster och kunder.
Personliga egenskaper vi värdesätter:
* Öppen, engagerad och positiv inställning
* Serviceinriktad - du lyssnar, förstår och agerar på kunders behov
* Ansvarstagande och strukturerad
* God samarbetsförmåga, men också trygg i att arbeta självständigt
* God svenska i tal och skrift
* God fysisk form - arbetet kan vara fysiskt krävande
* Verktygsvana
Tidigare erfarenhet av liknande arbete är starkt meriterande.
Vad Manpower kan erbjuda
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Hedda Seebass Svensson, via e-post: hedda.seebass.svensson@manpower.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Ersättning
