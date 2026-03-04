Fastighetsskötare till Knivstabostäder AB
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du driven och trivs med ett varierat arbete med stort eget ansvar?
Ser du det som en självklarhet att arbeta serviceinriktat, göra det lilla extra och sätta hyresgästen i fokus?
Då kan tjänsten som fastighetsskötare hos Knivstabostäder AB vara något för dig.
Knivstabostäder AB är ett kommunägt bolag som äger och förvaltar hyresrätter i Knivsta. Vi arbetar långsiktigt för att skapa hållbara och trygga boendemiljöer för våra hyresgäster.
Som fastighetsskötare är du en viktig del av vår dagliga verksamhet. Du ansvarar för den inre skötseln av våra fastigheter och har löpande kontakt med hyresgäster, entreprenörer och kollegor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att:
• Tillsyn och skötsel av fastigheter
• Enklare reparationer och felavhjälpande underhåll
• Hantering av felanmälningar
• Kontakt med hyresgäster och service i vardagen
• Medverkan vid besiktningar och lägenhetsöverlåtelser
• Samordning med entreprenörer vid behov
Personprofil
Vi söker dig som är praktiskt lagd, serviceinriktad och lösningsorienterad. Du trivs i ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik och tar självständigt ansvar för dina arbetsuppgifter. Du ser vad som behöver göras och agerar därefter.
Samtidigt är du en lagspelare som uppskattar att samarbeta med kollegor och andra tekniker. Hos oss löser vi utmaningar tillsammans och stöttar varandra i det dagliga arbetet.
I rollen är du ofta den första kontakten för våra hyresgäster vid frågor eller problem. Det ställer krav på att du är kommunikativ, trygg i mötet med människor och bemöter hyresgäster på ett professionellt sätt. Du trivs med att hitta lösningar och ser service som en självklar del av ditt arbete.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Har erfarenhet av fastighetsskötsel, drift eller liknande praktiskt arbete
• Har god teknisk förståelse
• Är van vid kundkontakt och tycker om att arbeta med människor
• Har B-körkort
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har utbildning inom fastighetsteknik eller erfarenhet av liknande roll i bostadsbolag.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 7.00-16.00, måndag till fredag
Körkort: Ja
Plats: Knivsta
Som en del av rekryteringsprocessen genomför vi en kontroll av utdrag ur belastningsregistret.
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till rekryteringskonsult, Filip Lindström filip.lindstrom@performiq.se
. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Företagspresentation
Knivstabostäder AB är ett helägt kommunalt bolag som äger, förvaltar och utvecklar hyresrätter i Knivsta kommun. Vi erbjuder trygga och trivsamma bostäder och arbetar aktivt för att skapa hållbara boendemiljöer där människor kan trivas genom livets olika skeden.
Bolaget har en viktig roll i kommunens utveckling och bidrar till att möta bostadsbehovet i ett växande Knivsta. Genom ett långsiktigt och ansvarsfullt förvaltarskap arbetar vi för hög kvalitet, god service och en trygg boendemiljö för våra hyresgäster. Ersättning
