Fastighetsskötare till Ivar Kjellberg Fastighets AB
MT Search & Recruit AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-01-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MT Search & Recruit AB i Göteborg
, Alingsås
, Borås
, Uddevalla
, Halmstad
eller i hela Sverige
Är du en service- och kundorienterad Fastighetsskötare med ett högt tekniskt kunnande och vill arbeta inom fastighetsförvaltning? Då kan du vara vår nya kollega!Publiceringsdatum2026-01-30Om företaget
Ivar Kjellberg Fastighets AB är ett familjeägt fastighetsbolag som förvaltar en attraktiv portfölj av i huvudsak bostadsfastigheter i Göteborgsregionen. Vi strävar efter att skapa hållbara, proaktiva och långsiktigt värdeskapande lösningar som gynnar både hyresgäster och samhälle.
Vår strategi är att ta väl hand om vårt befintliga bestånd, men gärna växa genom en kvalitetsinriktad och stabil verksamhet. Det gör vi främst genom nyproduktion och utveckling men också genom förvärv.
Vi vill vara en aktiv exploatör och på samma gång en trygg hyresvärd. Vi är inte främmande för nya utmaningar, spännande projekt eller boendekoncept.
Om rollen:
Som Fastighetsskötare hos oss är du en nyckelperson i den dagliga driften och utvecklingen av vårt fastighetsbestånd. Du säkerställer att våra fastigheter fungerar optimalt genom att arbeta med drift, underhåll och energieffektivisering. Rollen innebär ett nära samarbete med både kollegor och hyresgäster, där ditt arbete bidrar till hög trivsel, långsiktig värdeutveckling och nöjda kunder.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Drift och skötsel av tekniska installationer
• Åtgärda serviceanmälningar inom tilldelade fastigheter
• Beställa och följa upp mindre reparationer och underhållsåtgärder
• Felavhjälpande underhåll t.ex. felsökning och byte av vitvaror (kyl, frys, spis)
• Rutinmässiga ronderingar av inre och yttre miljö samt kontroller och myndighetsarbete som t.ex. SBA och skyddsronder
• Energioptimering av fastigheter i samråd med driftingenjör
• Felsökning och problemlösning av tekniska system (inomhusklimat, värme, ventilation)
• Effektivisering av inköp, service och underhåll för att optimera kostnader
• Bedöma, beställa och följa upp entreprenörer på kvalitet och utförande (leverantörsbedömning)
Vem är du?
Vi söker dig som arbetar självständigt, resultatorienterat och levererar i tid med hög kvalitet. Din analys- och problemlösningsförmåga använder du för att identifiera problem och ta fram relevanta lösningar. Du tar egna initiativ och genomför förbättringsarbete med en hög förståelse för givna ekonomiska förutsättningar. Du har god samarbetsförmåga och arbetar med omtanke för kunder, hyresgäster och kollegor.
Kunskaper och färdigheter:
• Gymnasieutbildning inom teknik eller motsvarande där YH-utbildning är meriterande
• Tre till fem års erfarenhet inom fastighetsteknik eller motsvarande
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Digital förståelse och van att arbeta i olika system
• Innehar B-körkortSå ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med rekryteringsbyrån MTRecruit, ansöker gör du via www.mtrecruit.se.
Vid specifika frågor om tjänsten vänligen kontakta Förvaltare Therese Kristiansson på 031-7998431 eller therese.kristiansson@kjellberg.se
alternativt Förvaltare Samuel Jeremejeff på 031-7998431 eller samuel.jeremejeff@kjellberg.se
. Varmt välkommen! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MT Search & Recruit AB
(org.nr 559261-8010) Arbetsplats
MTRecruit AB Jobbnummer
9715388