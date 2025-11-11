Fastighetsskötare till ISS
2025-11-11
Vi söker en driven Fastighetsskötare till teamet på ISS för ett uppdrag på 2 månader med god chans till förlängning! Här får du möjlighet att direkt bidra till välskötta fastigheter och en trivsam miljö, i en roll där du arbetar nära kollegor. Läs mer om tjänsten nedan och ansök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Som Fastighetsskötare kommer du att vara en viktig del av teamet som bidrar till att fastigheterna är i toppskick. Du kommer att utföra diverse praktiska uppgifter självständigt men alltid med stöd från dina kollegor.
ISS erbjuder professionell och strategisk Workplace Management till företag i hela Sverige. Dem hjälper sina kunder att skapa hållbara och inkluderande arbetsplatser. ISS har idag ett spännande samarbete med en stor kund inom fordonsindustrin med flertalet siter i Sverige. Arbetet är förlagt under dagtid kl. 07-16.
Se filmen "Welcome to ISS" nedan:
Du erbjuds
• En roll i ett stöttande team.
• Möjlighet att växa och utvecklas inom fastighetsskötsel.
• En varierad vardag med praktiska arbetsuppgifter.
Dina arbetsuppgifter
• Rensa brunnar på tak.
• Flytta utemöbler.
• Utföra saneringsarbeten.
• Lösa avloppsstopp.
• Byta handtag.
• Byta filter.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieutbildning.
• Behärskar svenska flytande i tal och skrift då det används i det dagliga arbetet.
• Vill jobba på ett 2 månaders uppdrag med chans till förlängning.
• Är driven och har ett öga för detaljer.
• Har en god samarbetsförmåga.
Det är meriterande om du har
• Fallskyddsutbildning sedan tidigare.
• Teknisk gymnasieutbildning.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Ett citat från ISS: "Var 660:e person som går till arbetet i Sverige är en ISS-medarbetare och det är vi stolta över. Vi är ett av Sveriges och Nordens största tjänsteföretag samt har över 450 000 medarbetare världen över. Det är våra medarbetare som är kärnan i vår verksamhet och förutsättningen för att kunna leva upp till vårt syfte, Connecting people and places to make the world work better. På ISS Facility Services skapar vi platser och miljöer som bidrar till bättre prestationer och en enklare, mer effektiv och trivsam tillvaro - levererade med omtanke och hög kvalitet av engagerade medarbetare." Läs mer om ISS Facility Services AB här!
Vi ser fram emot din ansökan!
Enligt avtal Så ansöker du
