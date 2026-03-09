Fastighetsskötare till HSB Uddevalla-Säsongsanställning
HSB är en medlemsägd bostadsorganisation. Vi är Sveriges ledande företag inom förvaltning och byggande av bostadsrätter. HSB Norra Götaland förvaltar cirka 18 000 bostadsrätter och 280 bostadsrättsföreningar. Utöver våra medlemsföreningar har vi även en rad privata bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som nöjda kunder. Vi förvaltar också ett eget fastighetsbestånd på 1200 lägenheter samt kommersiella lokaler. I tjänsteutbudet ingår fastighetsservice, fastighetsekonomi, entreprenad och teknik.
Trivs du att jobba med service och har stort intresse för trädgård och grönyteskötsel ska du söka dig till oss på HSB Norra Götaland. Jobbet som fastighetsskötare är både roligt och utvecklande och för dig som gillar att ta ansvar är det den perfekta utmaningen.
Arbetsuppgifter I din roll som fastighetsskötare tar du ansvar för den dagliga planeringen tillsammans med din grupp där ni arbetar med inre och yttre fastighetsskötsel vilket består av bland annat av mindre reparationer, trädgårds- och grönyteskötsel. Du ansvarar för att det är ordning och reda inom ditt ansvarsområde.Publiceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
Vi söker dig som har följande erfarenhet och kompetens:
God förmåga att möta kunder och andra samarbetspartners på ett trivsamt och personligt sätt
Fastighetsskötarutbildning eller annan arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
Är van vid maskiner som används vid yttre fastighetsarbete
Vana av att utföra enklare reparationer
Meriterande är om du har röjsågs-, och motorsågscertifikat, trädbeskärningskurs med mera
Datorvana
Det är ett krav att du behärskar det svenska språket flytande samt innehar B-körkort.
Personliga egenskaper
Vi ser gärna att du är lugn, strukturerad och serviceinriktad i ditt arbetssätt. Du ska vara en lagspelare med förmåga att hjälpa andra. Arbetet är varierande och passar dig som har viljan och engagemanget att ge professionell service åt våra kunder. Stor del av tiden arbetar du i områden där du möter kunder varför din sociala kompetens är viktig.
Vi erbjuder
Tjänsten är en säsongsanställning som sträcker sig från maj till oktober. Placeringsort är Uddevalla. HSB har kollektivavtal där din anställning följer avtalsenliga löner och villkor. För frågor och ytterligare information kontakta rekryterande chef Per Thornqvist via mail, per.thornqvist@hsb.se Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vänligen ansök via vårt rekryteringsverktyg med ett jobbspecifikt CV. Vi bryr oss om dina personuppgifter (GDPR) därför tar vi inte emot ansökningar via e-post, dessa ansökningar har vi inte möjlighet att hantera.
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-24 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
