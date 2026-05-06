Fastighetsskötare till HSB Norr Luleå
HSB Riksförbund Ekonomisk Fören / Fastighetsskötarjobb / Luleå Visa alla fastighetsskötarjobb i Luleå
2026-05-06
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HSB Riksförbund Ekonomisk Fören i Luleå
, Boden
, Piteå
, Skellefteå
, Gällivare
eller i hela Sverige
Trivs du att jobba med fastigheter, är en doer och tycker om att arbeta med service? Då har vi rätt tjänst för dig! Vi söker en fastighetsskötare för en tidsbegränsad anställning på drygt ett år på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Publiceringsdatum2026-05-06Beskrivning
Din vardag består av inre och yttre skötsel som är kopplat till bostadsrättsföreningarnas behov. Inre skötsel kan bestå av kontroll av undercentral, ventilation m.m. samt felanmälningar kopplat till fastigheterna. Den yttre fastighetsskötseln är säsongsberoende och består av gräsklippning, trimning och snöskottning. Rollen kommer också innebära arbete med fastighets- och driftteknik.
Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor där du får stor frihet att på egen hand lösa de utmaningar du ställs inför i ditt arbete. Du kommer att få lägga upp en årsplan för de områden du ansvarar för och på så sätt kan du till stor del styra ditt arbete både på kort och lång sikt. Dina personliga egenskaper
I rollen som fastighetsskötare arbetar du nära kunden och är HSBs ansikte utåt. Egenskaper som noggrannhet, ansvarskänsla och engagemang är viktiga för att kunna fullgöra uppdraget och leverera med hög kvalité. Du skall ha förmåga att kunna arbeta såväl självständigt som i grupp. Vidare förutsätter vi att du delar våra värderingar och att ditt agerande gentemot medlemmar och kunder utgår ifrån dem.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av Fastighetsskötsel sedan tidigare
Har B-körkort för manuell växellåda.
Behärskar svenska språket både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet eller utbildning inom fastighets- och driftteknik.
Erfarenhet av något av följande områden; VVS, el, byggnation och/eller reparationer.Anställningsvillkor
Vi söker en fastighetsskötare på heltid med tillträde omgående. Tjänsten är ett vikariat på cirka ett år. I din ansökan vill vi att du skickar in ett personligt brev och beskriver ditt intresse för tjänsten. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut.
Sista ansökningsdag är 2026-05-29
Vill du veta mer?
Vill du veta mer, vänligen kontakta Teamchef Tobias Kjellgren på 010-303 21 60 eller Tobias.Kjellgren@hsb.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!Om HSB Norr
HSB Norr är den nordligaste av de regionala HSB-föreningarna och verkar från Umeå i söder till Kiruna i norr. Vi ägs av våra ca 40 000 medlemmar och vårt uppdrag är att tillsammans skapa det goda, hållbara boendet. Vårt tjänsteutbud är brett och innefattar förvaltningstjänster och tjänster inom Fastighetsutveckling, nyproducerade bostadsrätter, hyresrätter, bosparande och medlemskap för bostadsrättsföreningar och individuella medlemmar. Vi arbetar för ökad resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan samt utveckling av hållbara tjänster och produkter. HSB är också en viktig samhällsaktör som bidrar till ett inkluderande samhälle som värdesätter jämställdhet och mångfald.
Delar du vår passion för att skapa framtidens hållbara boenden?
Vill du läsa mer om oss på HSB Norr, gå gärna in på vår hemsida https://jobb.hsb.se/pages/hsb-norr
och få mer information gällande förmåner och roller.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7638776-1985266". Arbetsgivare HSB Riksförbund Ekonomisk Fören
, https://jobb.hsb.se
Smedjegatan 9 (visa karta
)
972 33 LULEÅ Arbetsplats
HSB Jobbnummer
9895757