Fastighetsskötare till HSB Göteborg
2026-01-27
Fastighetsskötare till HSB Göteborg.
Vill du vara en del av morgondagens goda boende? Vara HSB Göteborgs ansikte utåt genom att möta kunder och medlemmar, ja då har vi tjänsten för dig! Vi söker en praktiskt lagd fastighetsskötare med initial placering i Göteborg, marknadsområde Norr. Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid, med tillträde snarast.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av daglig inre- och yttre fastighetsskötsel. Du tar hand om våra kunders fastigheter så att de upplevs som hela, rena och trygga. Hantering av felanmälan, utför reparationer för våra kunder, som är både bostadsrättsföreningar och enskilda medlemmar.
När det gäller yttre fastighetsskötselskötsel så ingår det i rollen löpande skötsel av utemiljöer hos våra bostadsrättsföreningar, såsom renhållning, flisupptagning med mera. Du kommer också att göra tillsyn och ronderingar hos våra kunder. Även viss trädgårdsskötsel kan förekomma.
Löpande kontakt med boende, kunder och entreprenörer är en central del av uppdraget och bidrar till att skapa trygga, hållbara och välfungerande boendemiljöer. I rollen ingår även ansvar för inköp av förbrukningsmaterial samt omsorgsfull hantering och vård av den egna arbetsutrustningen - allt för att säkerställa en professionell och långsiktigt hållbar leverans.
Exempel på arbetsuppgifter:
Tillsyn av våra kunders fastigheter
Mindre reparationer såsom byte el-uttag, blandare, wc-stol, justera dörrar etc.
Renhållning
Daglig kontakt med våra kunderKvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning inom fastighet på gymnasienivå eller motsvarande. Vi söker också dig som kan visa upp gedigna kunskaper inom fastighetsteknik eller inom närliggande yrken, såsom el, VVS eller liknande.
B-körkort samt erfarenhet från liknande arbetsuppgifter är ett krav. Det är även av stor vikt att du kan uttrycka dig bra i tal och skrift. Då vi rapporterar i digitala verktyg är det även viktigt att du har god datorvana och är bekväm i att hantera mobiltelefon i arbetet.Dina personliga egenskaper
I rollen som fastighetsskötare är du en del av ett team där samarbete och kollegialt stöd är avgörande för att lyckas. Vi ser det som en självklarhet att du är en god kollega som bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du har daglig kontakt med boende, kunder och entreprenörer och fungerar som HSB:s ansikte utåt - därför lägger vi stor vikt vid din sociala kompetens, din förmåga att skapa förtroende och din vilja att hålla en öppen och respektfull kommunikation.
Du behöver kunna arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du är en aktiv del av gruppen. Noggrannhet, servicekänsla och ett lösningsorienterat arbetssätt är viktiga egenskaper för att kunna leverera med hög kvalitet. Vi förutsätter att du känner till och delar HSB:s värderingar, och att ditt agerande gentemot medlemmar och kunder präglas av omtanke, engagemang och långsiktighet.
Vi erbjuder
Ett stimulerande arbete i en utvecklingsdriven organisation. Hos oss får du arbeta i en mångsidig verksamhet med värderingarna i centrum och med fokus på att ständigt utveckla det goda boendet.
Vi tar endast emot ansökan via nedan länk och sista ansökningsdag är 27 februari 2026.
För att säkerställa en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare och kunder tillämpar vi drogtestning som del av vår rekryteringsprocess. HSB Göteborg har nolltolerans mot droger och alkohol på arbetsplatsen och testningen är en standardprocedur som används för att säkerställa att våra nya medarbetare är redo att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och professionellt sätt. Vi genomför även juridiska och ekonomiska bakgrundskontroller för att kunna göra en grundlig och rättvis bedömning av alla kandidater. Dessa kontroller görs endast om du går vidare i rekryteringsprocessen. Om du har frågor eller oro kring detta, tveka inte att ta kontakt med oss.
Vill du veta mer? Kontakta Bonny Carlbom, Områdeschef Bonny.Carlbom@hsb.se
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
HSB Göteborg är Västsveriges största bostadskooperativa företag. Vi ägs av 75 000 medlemmar och all vinst går till att utveckla framtidens boende, bland annat genom att producera tjänster och bostäder som ligger i framkant. Inom HSB Göteborg finns drygt 380 bostadsrättsföreningar och vi äger samt förvaltar även hyresrätter och lokaler. Vår vision är att höja kvaliteten på allt från grannskap och gemenskap till arkitektur och boendeekonomi. Vägen dit ska vara hållbar enligt ISO 26000 och visa att vi tar vårt miljömässiga, ekonomiska och sociala ansvar för framtiden. HSB Göteborg har utsetts till bästa arbetsgivare i branschen och fått hedersomnämnande för att vi arbetar föredömligt med mångfald och likabehandling. Så ansöker du
