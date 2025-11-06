Fastighetsskötare till Heimstaden i Lund/Arlöv
Heimstaden är ett ledande europeiskt bostadsfastighetsbolag och inventera med 162,000 lägenheter i nio länder med ett fastighetsvärde om 332 miljarder SEK. Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder med ett långsiktigt perspektiv. Vägledda av vårt skandinaviska arv och våra värderingar Dare, Care och Share - uppfyller vi målet om att erbjuda omtänksamma boende som förenklar och förgyller livet för våra kunder. Heimstaden är listade på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.heimstaden.com.
Har du erfarenhet av rollen som Fastighetsskötare och lockas av att arbeta självständigt på ett branschledande fastighetsföretag där du har mycket frihet under ansvar? Heimstaden söker nu en erfaren och serviceinriktad Fastighetsskötare till vårt kontor i Lund och hoppas att du är den vi söker!
Vår vision är att förenkla och förgylla kundernas liv genom omtänksamma boenden - Friendly Homes. Samhälleliga bidrag är viktigt för oss och vi har ett livslångt perspektiv på våra fastigheter, vilket innebär att vi bygger, utvecklar och förvaltar hållbara och moderna hem med rätt standard. Vi äger och förvaltar i dagsläget cirka ca 1700 hyresrätter i Lund och där även Arlöv inkluderas. Därtill har vi Råbylund strax utanför Lund som är vårt nyproduktionsprojekt.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Du startar varje morgon på kontoret för att sedan åka ut till fastigheterna där du granskar att allt är rent och snyggt i och omkring fastigheterna samt åtgärdar felanmälningar från hyresgäster. En av dina viktigaste arbetsuppgifter är således att underlätta för hyresgästerna genom att lösa deras problem.
Regelbunden översyn av fastigheterna, så kallad rondering, är en annan viktig del i arbetet och du åtgärdar sådant som upptäcks och säkerställer att kraven på brandsäkerhet uppfylls. Övriga arbetsuppgifter är inköp av material och sakgranskning av fakturor samt besiktningar vid behov. Vi arbetar med mobil arbetsorder för att hantera och administrera uppdrag. Arbetsorderhanteringen sker via en applikation i mobilen/surfplattan och du ansvarar för ett flertal fastigheter.
Gymnasial utbildning och/eller KY-utbildning, gärna med inriktning mot fastighetsskötsel, fastighetsteknik eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet
Vi ser det som starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet som Fastighetsskötare / Fastighetstekniker / Vaktmästare
God datorvana och att arbeta med digitala verktyg
God svenska och engelska i tal och skrift (ytterligare språkkunskaper är starkt meriterande, då våra hyresgäster kommer från alla världens hörn)
B-körkort Ersättning
Lön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
