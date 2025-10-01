Fastighetsskötare till Gladsheim Fastigheter - Finspång
Vill du arbeta med fastighetsskötsel i ett familjärt bostadsbolag som sätter hyresgästen i fokus? Nu söker Gladsheim en självgående och serviceinriktad fastighetsskötare till vårt team i Finspång. Hos oss blir du en del av ett team med stark servicekänsla och engagemang. Välkommen med din ansökan via Isaksson Rekrytering!
Ditt uppdrag
Som fastighetsskötare hos Gladsheim Fastigheter ansvarar du för den dagliga driften och skötseln av 920 lägenheter i Finspång och 140 lägenheter i Skärblacka, samt kommersiella lokaler och kontor. Vårt huvudkontor finns i Finspång. Du arbetar nära våra hyresgäster och är ofta deras första kontakt, vilket gör dig till en nyckelperson i att leverera god service i vardagen. Du blir en viktig del av Gladsheim Fastigheters närvaro i området och arbetar för att våra fastigheter håller hög kvalitet och att våra hyresgäster trivs. Du tillhör ett team om med tre fastighetsskötare och en fastighetstekniker där ni tillsammans säkerställer att våra bostadsområden är välskötta och att hyresgästerna får den service de behöver.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Åtgärda felanmälningar och genomföra enklare reparationer och underhåll
Kontakt med hyresgäster
Slutbesiktning vid in- och utflytt
Genomföra ronderingar samt tillsyn enligt plan
Ansvara för ledsagning och samordning med entreprenörer
Vara Gladsheims ansikte utåt och ge god service på platsProfil
Hos oss står hyresgästen i centrum. Du tycker om att göra skillnad i vardagen, lösa problem och se till att både fastigheter och människor mår bra. Vi söker dig som tar ansvar, trivs med att jobba självständigt och har lätt för att möta människor. Du är praktiskt lagd, ser vad som behöver göras och får saker att hända.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av liknande arbete inom fastighetsskötsel, bygg eller VVS
Förmåga att själv planera och genomföra ditt arbete
Grundläggande IT-kunskaper - du är van vid att använda mobilappar och ärendehanteringssystem
Goda kunskaper i svenska och viss förståelse för engelska
B-körkort
Vi erbjuder
Hos Gladsheim Fastigheter blir du en del av ett engagerat och samarbetsinriktat team, med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka. Vi är ett familjärt bostadsbolag med tydligt fokus på trygghet, närvaro och kvalitet i våra områden.Ett varierande arbete i ett växande bostadsbolag
Möjlighet att påverka och utveckla både dig själv och arbetsområdet
Ett engagerat och samarbetsinriktat team
Tjänstebil för arbetsrelaterade resor
Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida: Din trygga hyresvärd - Gladsheim Fastigheter!
Kontaktuppgifter och ansökan
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Isaksson Rekrytering för Gladsheims räkning, vilket innebär att du kommer att bli anställd direkt av Gladsheim Fastigheter. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult:Josefin Chapovalova på telefonnummer 076-000 11 97 eller josefin@isakssonrekrytering.se
Urval och intervjuer sker löpande, därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag den 5 september 2025. Sök tjänsten på vår hemsida, vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vi ser fram emot din ansökan!
Bakgrundskontroll via 2Secure
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi en bakgrundskontroll innan anställning. Kontrollen utförs i samarbete med 2Secure och kan omfatta CV-verifiering, rättsärenden, ekonomisk granskning samt andra relevanta kontroller beroende på tjänstens krav. För mer information, besök https://www.2secure.se Så ansöker du
