Fastighetsskötare till Gamlebygymnasiet
Om tjänsten Som fastighetsskötare på Gamlebygymnasiet är du en nyckelperson med ansvar för den dagliga tillsynen av fastigheternas inre och yttre skötsel samt tekniska system i fråga om drift, underhåll och skötsel. Du ansvarar självständigt för att sköta och underhålla byggnaderna både invändigt och utvändigt.
Ditt arbete innebär mycket kontakter med människor, såväl elever som personal på skolan. Du kommer också att samarbeta med underentreprenörer och hantverkare.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat
Skötsel och underhåll av grönområden, tex gräsklippning, gräs-trimning, röjning, snöröjning, sandning, lövblåsning
Viss grovstädning
Enklare reparationer och renoveringar inom såväl måleri som snickeri.
Bistå verksamheten vid förflyttning av inventarier
Viss sophantering
Viss teknisk skötsel
Kontinuerlig kontakt med verksamheten för att säkerställa att såväl inre som yttre trivselmiljö är anpassade efter verksamhetens behov
Underhåll av maskiner och handverktyg
Egenkontroll
Felavhjälpande underhåll efter felanmälan
Felsökning
Arbetet är ett fritt jobb under ansvar där du jobbar såväl praktiskt som teoretiskt och med stora möjligheter att själv planera och styra ditt arbete.
Om dig
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och har god servicekänsla. Du kan arbeta självständigt med ett stort eget driv och har förmågan att självständigt uppmärksamma ev risker kopplade till byggnader och yttre miljö. Du skapar goda relationer och vill vara en förebild för såväl elever som personal. Du förväntas att på egen hand lösa de utmaningar du ställs inför i ditt arbete och tycker det är lika viktigt som oss att våra byggnader och yttre miljö sköts om och hålls i ordning för att skolmiljön skall vara ren, inbjudande och välkomnande.Publiceringsdatum2026-04-29Kvalifikationer
B-körkort för manuell växellåda
Gymnasial utbildning inom bygg, måleri eller utbildning inom trädgård och fastighetsskötsel
Vi erbjuder
Gamlebygymnasiet är en liten skola med ett stort hjärta som klappar för de gröna näringarna. Vi är ett naturbruksgymnasium med riksintag för elever som tycker om djur, natur maskiner och som vill ha en praktisk utbildning med möjlighet till fortsatta studier. Alla våra utbildningar ger eleven valmöjlighet att börja jobba direkt efter studenten eller läsa vidare på universitet eller högskola. Skolan präglas av en härlig gemenskap både mellan eleverna men också mellan elever och personal. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i ett roligt och omväxlande arbete tillsammans med engagerade och kunniga medarbetare. Vi erbjuder även kompetensutveckling och friskvård i form av friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
Tillträdesdatum sker efter överenskommelse. Sista ansökningsdatum 2026-05-24, vi kan komma att behandla ansökningarna löpande.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Johansson, Affärsområdeschef Bygg & Fastighet, 070-837 24 84, fredrik.johansson@hushallningssallskapet.se
Om Gamlebygymnasiet
Gamlebygymnasiet ligger ca 2 mil norr om Västervik. Drygt hälften av skolans elever bor på internatet. Cirka 50 personer är i tjänst för våra 200 elever.
Skolan drivs av Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, som arbetar med kunskap för att utveckla det gröna näringslivet.
Hushållningssällskapet är en kunskapsorganisation. Vi producerar och levererar kunskap för hållbar utveckling och lönsamhet i landsbygdens näringar. I Hushållningssällskapen över hela landet är vi cirka 30 000 medlemmar och cirka 7000 medarbetare. För att trygga tillgången på kompetent arbetskraft till landsbygdens näringar driver vi sju naturbruksgymnasier. Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge är ett av landets största hushållningssällskap. Vi bedriver rådgivning, certifieringsverksamhet, fältförsök, gymnasie- och yrkesutbildning samt utvecklingsarbete med mera. Vi har cirka 2 500 medlemmar, omsätter omkring 250 miljoner kronor per år och är drygt 230 anställda. Våra skolor är Ingelstadgymnasiet, Gamlebygymnasiet och Naturbruksgymnasiet Kalmar.
Läs gärna mer om vår verksamhet på www.hushallningssallskapet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
594 32 GAMLEBY
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge
