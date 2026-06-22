Fastighetsskötare till FM-service
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2026-06-22
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Kan du känna stolthet över att hålla våra lokaler i gott skick? Är du en flexibel person som tar ansvar för ditt arbete? Då kan du vara den vi söker som fastighetsskötare! Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Som fastighetsskötare hos FM-service arbetar du mot våra kunder inom olika kommunala verksamheter som skola, förskola, äldreboende och gruppbostäder. Du arbetar med skötsel och tillsyn av fastigheter i Halmstads kommun, främst genom förebyggande underhåll och felanmälningar. Du arbetar också med generell verksamhetsservice och även snöröjning och halkbekämpning kan förekomma. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning, gärna kompletterad med utbildningar inom fastighetsskötsel. Exempel på meriterande utbildningar är brandskyddskontrollant, heta arbeten, anläggningsskötare brandlarm, elsäkerhetskurs, liftkort skylift, ställningsbyggare, fallskyddsutbildning/arbete höga höjder samt lås och inbrottslarm.
Du är en positiv person även när förutsättningar ändras och du har god kontakt med både kunder och kollegor. Du är mån om att följa lagar, regler och instruktioner inom verksamheten.
Du har erfarenhet av att arbeta som fastighetsskötare. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom lås och larm, brandskydd, heta arbeten, el, VVS och reparationer. Vi ser positivt på om du har erfarenhet av kommunal fastighetsskötsel och har en förståelse för, och kunskap om, hur det är att arbeta i kommunal sektor. Har du erfarenhet av att arbeta i olika typer av serviceverksamheter och är van att arbeta med ett tydligt kundfokus är även det positivt.
Du har god svenska i tal och skrift och är bekväm med att använda digitala verktyg, exempelvis för att göra beställningar och rapportering. B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du bidrar till samhällsnytta varje dag. Vi erbjuder kompetensutveckling, friskvårdsbidrag samt extra semesterdagar från 40 års ålder.
Välkommen till en arbetsplats där samarbete, kvalitet, utveckling och en god kultur står i centrum. Vi lyckas och lär oss tillsammans. Vill du lära dig mer om serviceförvaltningens goda kultur? Titta gärna på filmen: Vår goda kultur på serviceförvaltnignen
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du vara en del av en nytänkande förvaltning som bidrar till en bättre vardag för de som bor, verkar och vistas i Halmstads kommun? På serviceförvaltningen jobbar vi tillsammans för att erbjuda våra kunder bästa möjliga service inom alla våra områden. Vi erbjuder tjänster inom bland annat måltider, fastighets- och verksamhetsservice, IT, fordon, personal- och lönehantering samt kommunvägledning.
Vi är en professionell organisation i ständig utveckling, varje dag ger en ny möjlighet att prova nya metoder och arbetssätt. Ibland lyckas vi och ibland lär vi oss – båda är bra! Vi ger ett gott bemötande till alla, från barn och pedagoger på förskola och skola till våra äldre på äldreboenden. Vi är förvaltningen som är med våra kommuninvånare hela livet. Vill du också vara med?
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
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302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Serviceförvaltningen Kontakt
Kommunals reception 035-138070 Jobbnummer
9973641