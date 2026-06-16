Fastighetsskötare till Carlanderska sjukhuset
Stiftelsen Carlanderska sjukhuset, Fastighet / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-06-16
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Stiftelsen Carlanderska sjukhuset invigdes 1927 och har till idag utvecklats till ett framgångsrikt sjukhus för specialistvård. Här bedrivs offentlig vård, försäkringssjukvård och privat sjukvård både i egen regi och i samspel med ett flertal andra vårdgivare. Tillsammans utgör vi ett komplett sjukhus med väl fungerande vårdkedjor under ett och samma tak.
Välkommen till Möjligheternas sjukhus!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Fastighetsavdelningen vid Carlanderska sjukhuset ansvarar för allt fastighetsarbete och lokalvård i huset. På avdelningen arbetar fastighetsskötare, drifttekniker och lokalvårdare, som tillsammans med enhetschef och sektionsledare har ett nära samarbete med varandra och kunderna i huset. Förutom löpande arbete och större projekt sköts det mesta av det dagliga arbetet via beställningar i ärendehanteringssystemet. Varje fastighetsskötare arbetar självständigt med inkommande ärenden och tar hjälp av kollegor vid behov. Såväl samarbete som kommunikation spelar en viktig roll i arbetet och för trivseln.
I arbetet som fastighetsskötare arbetar du med fastighetsnära underhålls- och servicearbete, såväl inomhus som utomhus. Det kan vara fastighetsunderhåll, enklare snickeriarbeten, målning och flytt av möbler. Det kan också gälla att felsöka och åtgärda problem inom fastigheten, genomföra transporter, avfallshantering samt att bistå vid besiktningar, ombyggnationer och installationer. Utomhus kan det handla om att klippa häckar, sköta parken, utföra trädgårdsarbete och att hålla ingångarna till sjukhuset halksäkra och fria från hinder.
I ärendehanteringssystemet sker rapportering av inkommande och åtgärdade fastighetsärenden. Kommunikation sker också direkt med kunder, leverantörer och entreprenörer. Det täta samarbetet inom Fastighetsavdelningen är en viktig framgångsfaktor i avdelningens arbete och ett fint stöd för alla i huset.
Carlanderska sjukhuset ligger i en vacker park, där den största byggnaden är från 1920-talet och den nyare från 2017. Detta innebär spännande utmaningar för Fastighetsavdelningen och ställer krav på fastighetsskötarnas kunskap och nyfikenhet, men även förmågan att planera om, göra akuta insatser och kunna hitta lösningar. Arbetet är stundtals fysiskt krävande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med arbetstid vardagar kl. 07.00 - 16.00. Provanställning tillämpas.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasiekompetens och minst tre års erfarenhet från arbete inom fastighetsskötsel. B-körkort krävs. Du ska också kunna kommunicera i tal och skrift på svenska (nivå B). I övrigt är du intresserad av fastighetsskötsel, både invändigt och utvändigt, van vid att hitta praktiska lösningar och kan prova dig fram de gånger det uppstår oväntade situationer. Du har bred kunskap inom fastighet, är händig och har fysiska förutsättningar att klara av arbetet.
Det kan vara en fördel om du har genomgått en praktisk utbildning inom fastighet, bygg eller anläggning, men det är inget krav. I arbetet krävs utbildning inom brand- och anläggningsskötsel. Om du inte redan har denna utbildning med dig så får du den på Carlanderska. Även andra utbildningar som behövs inom ramen för din anställning kommer du att få på Carlanderska.
Som person är du ansvarstagande och kan lätt se hur din arbetsinsats bidrar till att Carlanderska kan leverera en säker och god vård. Vidare är du serviceinriktad, noggrann och har god samarbetsförmåga. I arbetet på Carlanderska möter du människor i olika faser av livet, därför är det särskilt viktigt att du har ett gott bemötande tillalla, såväl patienter som kunder och kollegor i huset. Du har i ditt arbete ett ekonomiskt synsätt och nyttjar resurser på ett optimalt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och att du är trygg, positiv i ditt förhållningssätt och kan bidra till ett bra klimat i arbetsgruppen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Carlanderska ska alltid ge ett professionellt och trevligt bemötande till dem som kommer till oss, därför är det av stor vikt att du har en hög servicekänsla samt är kvalitetsmedveten. Då verksamhet och arbetsuppgifter ständigt utvecklas, ser vi att du är en person som trivs i en dynamisk arbetsmiljö med ett aktivt utvecklingsarbete. Du är noggrann i ditt arbete, flexibel, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta. Gemensamt för alla våra tjänster är våra medarbetarkriterier och vi söker dig som har ett professionellt, förändringsinriktat samt samverkande förhållningssätt.
När du börjar på Carlanderska får du utöver god arbetsmiljö och trevliga kollegor även friskvårdsbidrag och en sjukvårdsförsäkring. Vi har kollektivavtal, vilket innebär att du också får kollektivavtalade förmåner såsom tjänstepension, föräldralön och försäkringar. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling genom introduktionsprogram, intern/extern utbildning, kompetensöverföring och individanpassas utifrån våra årliga medarbetarsamtal, som genomförs av närmaste chef.
I rekryteringsprocessen tillämpar vi arbetspsykologiska tester och vi genomför också bakgrundskontroller, vilket innebär att vi kommer att kontrollera din legitimation, ta referenser samt begära utdrag ur belastningsregistret.
Vänligen bifoga din yrkeslegitimation, utbildningsbevis eller andra relevanta underlag i samband med att du skickar in din ansökan. Finns detta inte bifogat kan din ansökan inte hanteras på ett jämbördigt sätt med övriga ansökningar.
Intervjuer och urval sker löpande och tillsättning av den utannonserade tjänsten kan ske innan sista ansökningsdatum.
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330650". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset
Carlanderska sjukhuset (visa karta
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405 45 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stiftelsen Carlanderska sjukhuset, Fastighet Kontakt
Enhetschef
Catharina Hallman catharina.hallman@carlanderska.se Jobbnummer
9966471