Fastighetsskötare till Bredablick!
Bredablick Förvaltning I Sverige AB / Skogsbrukarjobb / Stockholm Visa alla skogsbrukarjobb i Stockholm
2026-03-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bredablick Förvaltning I Sverige AB i Stockholm
, Sollentuna
, Täby
, Uppsala
, Västerås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-04Om företaget
Bli en del av Bredablicks team! Vi är ca 670 entusiastiska medarbetare som levererar toppkvalitet inom förvaltning och facility services runt om i landet. Hos oss får du inte bara en karriär, utan en språngbräda mot en spännande framtid. Med vår snabbväxande kultur och entreprenörsanda blir varje dag en ny möjlighet till utveckling. Tillsammans strävar vi efter nöjda kunder, hög lönsamhet och stark tillväxt. Kom och väx med oss på Bredablick!Om tjänsten
Nu söker vi efter fastighetsskötare på heltid. Följ med på vår spännande resa! Som fastighetsskötare är du Bredablicks representant ute hos våra kunder. Du ansvarar för den löpande förvaltningen av fastigheterna hos våra kunder. Arbetet är självständigt och låter dig hitta lösningar på de utmaningar som uppstår. Din viktigaste arbetsuppgift är att se till att detaljer såsom dörrar och lampor fungerar och att det inte finns skräp eller dylikt, i eller runt kundernas byggnader. Tjänsten inkluderar även en del trädgårdsarbete och uteskötsel där arbetsuppgifterna varierar från säsong till säsong.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Teknisk skötsel av fastigheternas allmänna utrymmen
• Sopning och skräpplockning
• Översyn av installatörer
• Proaktiva åtgärdsförslag för att trygga fastigheternas långsiktiga status
• Kontinuerlig kontakt med våra kunder
• Reparationer i fastigheter
• Gräsklippning och annan utekötsel (efter säsong)
Vi söker dig som
• Det är ett krav att du har minst 1-2 års erfarenhet av fastighetskötsel.
• Goda kunskaper i svenska, i tal såväl som i skrift.
• Innehar B-körkort.
• Det är meriterande om du även innehar kunskaper inom trädgårdsskötsel eller på annat sätt och har tillgodogjort dig kunskap inom området.
• Utbildning inom Fastighetskötsel eller likvärdig utbildning ses som meriterande.
Någon person är du
• Självständig
• Ansvarstagande
• Serviceinriktad
• Strukturerad
Information om Övrig
• Placering: Region Stockholm
• Omfattning: Heltid, tillsvidare med 6 mån provanställning
• Start: Enligt överenskommelse
Låter det intressant? Vi ser fram emot din ansökan! Du skickar in genom att klicka på "Ansök tjänst" här nedan. Du skickar i CV och besvarar ett antal urvalsfrågor. Vi tar för denna process inte emot personligt brev. Vidare i processen följer en telefonavstämning och intervju. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bredablick Förvaltning i Sverige AB
(org.nr 556759-1176) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bredablickgruppen Jobbnummer
9778171