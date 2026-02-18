Fastighetsskötare till Axcell Fastighetspartner i Karlstad!
Axcell Fastighetspartner AB / Fastighetsskötarjobb / Karlstad Visa alla fastighetsskötarjobb i Karlstad
2026-02-18
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Axcell Fastighetspartner AB i Karlstad
, Örebro
, Lidköping
, Skövde
, Vänersborg
eller i hela Sverige
PropTech Energy är en koncern med nio innovativa och expansiva bolag bestående av Ömangruppen, Axcell Fastighetspartner, P2 Energi, Alova, Inflo Ventilationsservice, Secon, APS drift och underhåll, JFK samt KEAB. Bolagen erbjuder helhetslösningar för fastigheter, med specialkompetens inom alla olika områden. Vi tar ansvar för helheten, eller hjälper till men enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens behov. Vi finns på ett 30-tal platser i landet och har totalt cirka 700 medarbetare.
Vi satsar framåt i Karlstad och söker dig som vill vara med och ansvar för yttre skötsel samt bidra till fastigheter som människor trivs i. Som fastighetsskötare hos oss på Axcell Fastighetspartner får du en viktig roll där du planerar och utför skötsel av utemiljöer, följer upp kundbehov och ser till att kvaliteten alltid håller hög nivå. Du arbetar självständigt men är samtidigt en del av ett team där man stöttar varandra och har roligt på jobbet. Om du är serviceinriktad, lösningsorienterad och gillar att se konkreta resultat av ditt arbete kommer du passa bra hos oss. Ansök idag!
"Mitt namn är Jerker Karlsson och jag jobbar som driftchef i Karlstad. På Axcell jobbar vi med daglig kontakt och rak kommunikation. Jag ser fram emot att fylla på teamet med en engagerad fastighetsskötare. Välkommen med din ansökan!" - Jerker Karlsson, Driftchef
Axcell Fastighetspartner erbjuder allt från enskilda punktinsatser till heltäckande förvaltningslösningar. I företaget finns en gedigen erfarenhet av fastighetsskötsel, fastighetsteknik, administrativ förvaltning och fastighetsutveckling. Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Vår ambition är att både företaget och våra medarbetare ska växa och utvecklas. Axcell har stort fokus på hållbarhet. Tillväxt måste vara hållbart på alla sätt. Därför arbetar vi med tre olika fokusområden - en attraktiv arbetsplats, en planet i balans och styrning mot hållbara val - där kan vi göra verklig skillnad och minimera de fotspår vi lämnar efter oss. Som medarbetare på Axcell är det viktigt att du vill vara med och göra skillnad för framtidens klimat. Hela koncernen är miljödiplomerad och vi arbetar enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Som fastighetsskötare arbetar du nära kunden. Det är din uppgift att vårda befintliga kundrelationer samt etablera nya kontakter. Du har dagligen kontakt med hyresgäster och fastighetsägare för att ger dem den service de behöver.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
• skötsel och städning av utvändiga ytor
• skötsel av gräsmattor, rabatter, buskar, träd mm.
• felavhjälpande åtgärder
• driva mindre förbättringsarbeten
• fastighetsronderingar
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Gymnasial utbildning
• Utbildning eller erfarenhet inom fastighetsskötsel eller liknande branscher
• God systemvana
• Goda kunskaper i Office.
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Meriterande med erfarenhet inom fastighetsteknik
Som fastighetsskötare hos oss är du engagerad, noggrann och gillar ordning och struktur. Du arbetar proaktivt, håller hög kvalitet och ser till att våra fastigheter alltid är rena och välskötta. Service, ansvarskänsla och förmågan att arbeta självständigt är naturligt för dig, och du trivs i ett högt tempo där lösningar och säkerhet alltid prioriteras.
Social hållbarhet
Det är lätt att likställa hållbarhet med klimat- och miljöfrågan, men för oss handlar hållbarhet också om det sociala. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar och en möjlighet att kunna påverka våra medarbetares vardag. Vi värnar om din utveckling och satsar på både interna och externa utbildningar för våra medarbetare. Vi vet att växer du, växer vi! Det sociala klimatet hos oss präglas av prestigelöshet och gemenskap, där vi tillsammans hjälps åt att leverera högkvalitativ service hos våra kunder. Vi har korta beslutsvägar och du har möjlighet att kunna påverka din vardag. Du kan räkna med tryggheter som kollektivavtal, utvecklingsmöjligheter, friskvård och företagshälsovård - en välmående personalstyrka är lika med ett välmående bolag. Människor avgör!
Vi gör det vi säger och håller vad vi lovar!
Läs mer om hur det är att jobba hos oss HÄR.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Lön: Enligt överenskommelse
• Plats: Karlstad
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: Vardagar, 07.00 - 16.00
Ansökan
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Jerker Karlsson +46520499057
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-03-18.
Alla former av telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t. ex från rekryterings-/bemanningsföretag/annonssäljare undanbeds. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axcell Fastighetspartner AB
(org.nr 556535-3421) Arbetsplats
Axcell Fastighetspartner Jobbnummer
9750606