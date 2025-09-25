Fastighetsskötare till Axcell Fastighetspartner i Helsingborg!
2025-09-25
PropTech Energy är en koncern med åtta innovativa och expansiva bolag bestående av Ömangruppen, Axcell Fastighetspartner, P2 Energi, Alova, Inflo Ventilationsservice, Secon, APS drift och underhåll samt JFK. Bolagen erbjuder helhetslösningar för fastigheter, med specialkompetens inom alla olika områden. Vi tar ansvar för helheten, eller hjälper till men enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens behov. Vi finns på ett 30-tal platser i landet och har totalt cirka 600 medarbetare.
Vill du vara med och skapa värde för kunder och kollegor varje dag? Hos Axcell Fastighetspartner i Helsingborg får du chansen att bli en viktig del av vårt härliga team bestående av 13 glada tekniker och skötare. Vi arbetar nära varandra, stöttar och utvecklar varandra, alltid med stort engagemang för både människor och fastigheter. För att trivas i rollen ser vi att du är ansvarstagande, strukturerad och självgående, samtidigt som du uppskattar samarbete och värdesätter den gemenskap som finns i vårt team. Är det du som blir vår nya fastighetsskötare? Ansök redan idag!
"Mitt namn är André och jag arbetar som driftchef i Helsingborg. Som chef strävar jag efter att vara stöttande, lyhörd och tydlig i min kommunikation. För mig är det viktigt att skapa en arbetsmiljö där alla trivs, känner sig inkluderade och har roligt på jobbet." - André Bergström, Driftchef
Axcell Fastighetspartner erbjuder allt från enskilda punktinsatser till heltäckande förvaltningslösningar. I företaget finns en gedigen erfarenhet av fastighetsskötsel, fastighetsteknik, administrativ förvaltning och fastighetsutveckling. Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Vår ambition är att både företaget och våra medarbetare ska växa och utvecklas. Axcell har stort fokus på hållbarhet. Tillväxt måste vara hållbart på alla sätt. Därför arbetar vi med tre olika fokusområden - en attraktiv arbetsplats, en planet i balans och styrning mot hållbara val - där kan vi göra verklig skillnad och minimera de fotspår vi lämnar efter oss. Som medarbetare på Axcell är det viktigt att du vill vara med och göra skillnad för framtidens klimat. Hela koncernen är miljödiplomerad och vi arbetar enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Som fastighetsskötare arbetar du nära kunden. Det är din uppgift att vårda befintliga kundrelationer samt etablera nya kontakter. Du har dagligen kontakt med hyresgäster och fastighetsägare för att ger dem den service de behöver.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
• skötsel och städning av utvändiga ytor
• trädgårdsskötsel
• felavhjälpande åtgärder
• driva mindre förbättringsarbeten
• fastighetsronderingar
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Gymnasial utbildning
• Utbildning eller erfarenhet inom fastighetsskötsel eller liknande branscher
• God systemvana
• Goda kunskaper i Office.
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Som fastighetsskötare hos oss så har du ett engagemang och gillar ordning och reda. Du har en förmåga att arbeta proaktivt och se till att det är snyggt och rent. För dig är service och ansvarskänsla en självklarhet och du är bekväm i att arbeta självständigt. Du gillar att hålla ett högt tempo utan att tumma på kvalité.
Social hållbarhet
Det är lätt att likställa hållbarhet med klimat- och miljöfrågan, men för oss handlar hållbarhet också om det sociala. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar och en möjlighet att kunna påverka våra medarbetares vardag. Vi värnar om din utveckling och satsar på både interna och externa utbildningar för våra medarbetare. Vi vet att växer du, växer vi! Det sociala klimatet hos oss präglas av prestigelöshet och gemenskap, där vi tillsammans hjälps åt att leverera högkvalitativ service hos våra kunder. Vi har korta beslutsvägar och du har möjlighet att kunna påverka din vardag. Du kan räkna med tryggheter som kollektivavtal, utvecklingsmöjligheter, friskvård och företagshälsovård - en välmående personalstyrka är lika med ett välmående bolag. Människor avgör!
Vi gör det vi säger och håller vad vi lovar!
Läs mer om hur det är att jobba hos oss HÄR.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Lön: Enligt överenskommelse
• Plats: Helsingborg
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: Vardagar, 07.00 - 16.00
Ansökan
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta André Bergström +46423009481
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 2025-10-24
Alla former av telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t. ex från rekryterings-/bemanningsföretag/annonssäljare undanbeds. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
