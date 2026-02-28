Fastighetsskötare sommarjobb, körkortskrav
2026-02-28
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Vi erbjuder alla möjliga tjänster som hör till en fastighet. Med kunskap, kvalitet och känsla tar vi oss an allt inom fastighetsförvaltning - markarbeten, armering, betong, snickeri, projektering, fastighetsskötsel och förvaltning.
Det kan vi tack vare våra duktiga och engagerade medarbetare som är erfarna specialister inom sitt område. Efter nästan 30 år i branschen vågar vi påstå att vi kan det vi gör och vet vad kunden vill ha. Vi vill överträffa alla förväntningar på oss som leverantör därför är allt vi gör - noga genomtänkt.
MARK söker sommarabetare för yttre tjänst.
Arbetet består av professionellt trädgårdsarbete med skötsel av trädgårdar hos bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att vara gräsklippning, ogräsrensning, häckklippning och renhållning.
Du som söker är en positiv och flexibel person som tycker om att arbeta såväl i lag som på egen hand. Du är serviceinriktad och har lätt för att skapa goda relationer till kunder och medarbetare. Du är praktiskt lagd, har god fysik, är noggrann och har en god känsla för kvalitet. Du har inga problem med att hugga i lite extra vid arbetstoppar.
Goda kunskaper i det svenska språket är ett krav.
Körkort klass B utan restriktioner är ett minimikrav. Ej automatkörkort. Man kommer med stor sannolikhet dra släp i tjänsten.
Tjänsten är sommarjobb från mitten av juni till mitten av augusti. Vi kommer att tillsätta tjänsterna löpande under hela ansökningsperioden.
Vid eventuell anställning skall utdrag ur belastningsregistret kunna uppvisas.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: ansokan.yttre@markfastighet.se
(org.nr 556788-8960), http://www.markfastighet.se
Elektrodgatan 2A (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
