Fastighetsskötare sökes i Stockholm
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2026-06-10
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Fastighetsskötare sökes i Stockholm
Vi är ett byggföretag som söker en ansvarstagande och praktiskt lagd fastighetsskötare till vårt team i Stockholm. Tjänsten innebär arbete med underhåll, reparationer samt skötsel av villor och lägenheter hos privatpersoner. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat enklare bygg- och renoveringsarbeten, trädgårdsarbete samt arbete utomhus på fastigheternas områden.
Vi söker dig som har erfarenhet av praktiskt arbete, är självgående och har god samarbetsförmåga. Du kommer att arbeta nära dina kollegor och tillsammans säkerställa att arbetet utförs med hög kvalitet. Därför är det viktigt att du är positiv, flexibel och trivs med att arbeta i team.
Vi erbjuder en trygg anställning, trevliga arbetskamrater och en varierande arbetsdag där ingen dag är den andra lik.
Välkommen att skicka din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: martin.kosztyla@hotmil.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MK bra projekt AB
(org.nr 559380-4130) Jobbnummer
9958508