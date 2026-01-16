Fastighetsskötare Scandic Helsingborg Nord, deltid 50%
Fem kilometer utanför Helsingborg ligger Scandic Helsingborg Nord. Våra gäster tar sig lätt in till staden där restauranger och nöjesliv finns. Här finns allt för våra gäster- en lekhörna för barnen, en relaxavdelning med bastu och pool och biljard i restaurangen för de vuxna.
Vi lägger stor vikt vid ett personligt och välkomnande bemötande, mot våra gäster så klart, men också mot varandra. Vi har fokus på vårt gemensamma arbete och sluter upp tillsammans där det behövs. Vi tror på en god stämning med mycket glädje och skratt bland medarbetare leder till hotellupplevelser i världsklass för våra gäster som de kommer att minnas.
Nu söker vi en Fastighetsskötare/Tekniker till hotellet Scandic Helsingborg Nord.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Som Service Host agerar du värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
I rollen som Fastighetsskötare/Tekniker bidrar till gästens helhetsupplevelse. Under din tid hos oss kan dessa områden variera i takt med att du och affären utvecklas. Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad är innebär rollen som Fastighetsskötare/Tekniker?
Som Fastighetsskötare/Tekniker hos oss på Scandic är ditt främsta fokus att hålla hotellet i fint skick för våra gäster. Scandic är hyresgäst och ansvarar driftmässigt för såväl hotellets egendom som byggnaden. Arbetet sker till stor del i hotellrum och andra gästutrymmen, och det blir därmed många hej i korridoren till våra gäster - det är precis där och då vi påvisar den goda service vi har.
I din roll arbetar du med daglig drift samt planerat och felavhjälpande underhåll av hotellets lokaler och installationer så som dörrar, lås och inredning och utrustning i hotellrum, gym, kök och restaurang, konferens, pool och bastu/relax. Åtgärder för driftoptimering av byggnadens klimatsystem, värme och ventilation, avläsningar av förbrukningar ingår också.
Vidare ingår i rollen att arbeta med hotellets brand- och säkerhet, fastighetsdrift och underhåll, såväl förebyggande som akut. Hållbarhet är ett viktigt ledord och du arbetar således aktivt med att få in det i våra arbetssätt ytterligare. Verksamheten innebär en del myndighetskrav och du är involverad i många av dessa. Struktur, noggrannhet, driv och flexibilitet är viktiga egenskaper, du har ett öga för detaljer och du trivs bland människor och att arbeta i en föränderlig miljö. Du rapporterar till en Property Manager.
Vem är du?
Vi söker dig som har teknisk utbildning och erfarenhet inom fastighetsdrift. Du har kunskap inom något av områdena el, VVS eller styr- och reglerteknik. Kunskaper om brandsäkerhet behövs för tjänsten och anläggningsskötarutbildning brandlarm & sprinkler och certifikat i I övrigt har du datorvana och goda kunskaper i svenska och engelska.
Information om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps. på vår hemsida kan du läsa ännu mer om tjänsten, vår kultur och våra förmåner!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
