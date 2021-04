Fastighetsskötare/Property manager - iWork AB - Fastighetsskötarjobb i Karlshamn

Prenumerera på nya jobb hos iWork AB

iWork AB / Fastighetsskötarjobb / Karlshamn2021-04-10Boktryckargatan AB söker en fastighetsskötare.Arbetsuppgifterna består av skötsel av våra fastigheter, trädgårdsarbete, sophantering, renhållning, målning etc. Vi söker dig som är händig, självständig och kan arbeta i tempo. Du har gärna tidigare erfarenhet av yrket.Boktryckargatan AB äger och förvaltar fastigheter i Skåne och Blekinge. Bolaget erbjuder ett brett utbud av bostadslägenheter samt kommersiella butiks-och kontorslokaler.Boktryckargatan AB is looking for a property manager.The tasks consist of care of our properties, gardening, waste management, cleaning, painting, etc. We are looking for a person who are handy, independent and can work at a fast pace. You are recommended to have previous experience of the profession.Boktryckargatan AB owns and manages properties in Skåne and Blekinge. The company offers a wide range of residential apartments as well as commercial retail and office space.2021-04-10Sista dag att ansöka är 2021-05-10iWork ABBoktryckargatan 137432 KARLSHAMN5683466