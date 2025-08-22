Fastighetsskötare på Räddningsmissionen
Räddningsmissionen är en idéburen organisation som sedan början av 50-talet bedriver socialt arbete utifrån en kristen värdegrund genom ett 30-tal olika verksamheter. Vi drömmer om en stad där ingen lämnas utanför. Där alla människor kan leva ett värdigt liv.
Nu söker vi dig som vill jobba som fastighetsskötare på Räddningsmissionen tillsammans med oss mot vår vision; ett värdigt liv för alla!
Fastighetsgruppen Räddningsmissionens fastigheter består av boendeverksamheter, skollokaler, matbutiker samt kontorslokaler. Vårt uppdrag är att underhålla, reparera, samt att förbereda lokaler vid uppstart av nya verksamheter. Vi är en viktig del i att samtliga Räddningsmissionens verksamheter ska fungera. Mer info om våra verksamheter hittar du här: Detta gör vi
Fastighetsskötare på Räddningsmissionen Som fastighetsskötare hos oss har du stor betydelse för att Räddningsmissionen ska kunna bedriva verksamheter och finnas till för vår målgrupp på bästa sätt. Ditt arbete innebär regelbundet underhåll, skötsel och reparationer av fastigheterna, vilket är en central del av din vardag. Du kommer även att genomföra rondering av Räddningsmissionens lokaler (både ägda och hyrda lokaler), vilket hjälper till att identifiera och åtgärda eventuella brister. Det är viktigt att upprätthålla en hög kvalitetsstandard för att skapa en trygg och funktionell miljö för både vår personal och de vi är till för. Du är bra på att snabbt uppmärksamma och hantera eventuella problem på egen hand och förstår när du behöver anlita fackmannamässig expertis.
Arbetsuppgifter
Ansvara för tillsyn, underhåll och reparationer av fastigheter, till exempel lektionssalar, boenden, förråd, butiker och kontor.
Kontroll och skötsel av teknisk utrustning.
Genomföra systematiskt brandskyddsarbete, SBA.
Utförande av mindre flytt och ommöblering.
Ärendehantering i felanmälansystem
Samverka med externa entreprenörer.
Administration
Kvalifikationer Vi söker dig som har flera års erfarenhet som fastighetsskötare eller servicesnickare. Du känner dig säker i din roll och har utvecklat en god förståelse för hur fastighetsskötsel bör bedrivas med långsiktiga mål i åtanke. Det är viktigt att du både är händig och tekniskt begåvad, med en stark vilja att ta dig an nya uppgifter. Vi värdesätter initiativförmåga, noggrannhet och en serviceinriktad attityd samtidigt som du har förmågan att arbeta metodiskt, lösningsfokuserat och strukturerat. Du bör uppskatta fysiskt arbete och klara av en del tunga lyft. Eftersom våra verksamheter är varierande och möter utsatta människor krävs det att du är trygg och lugn i mötet med våra klienter. Du har hög social kompetens och värdesätter goda relationer med både klienter, elever och kollegor.
Vi vill att du har...
Godkänd gymnasieexamen (företrädesvis praktisk inriktning)
B-körkort
Erfarenhet av likartade arbetsuppgifter
Datorvana vad avser Office-paketet
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
God fysisk förmåga
Delar Räddningsmissionens värdegrund
Utbildning eller motsvarande erfarenhet inom hantverksyrken ser vi som meriterande.
Vi tar stor hänsyn till personliga egenskaper och är öppna för alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning. Det som förenar oss är att viljan arbeta utifrån organisationens riktning, värderingar och identitetsdrag.
Bra att veta Geografisk placering: Göteborg Omfattning: 100 % Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Tillträde: Så snart som möjligt Arbetstid: Dagtid Kollektivavtal: Vi är anslutna till arbetsgivarorganisationen Fremia och tillämpar kollektivavtal Hälsa, vård och övrig omsorg. Rekrytering: Inför anställning tar vi referenser samt begär utdrag ur belastningsregistret. Sista ansökningsdagen: 14 september
Räddningsmissionen erbjuder Vi vill att medarbetarna ska må bra! Förutom att du får ett jobb med en större mening erbjuds du som anställd bland annat friskvårdsbidrag och psykosocialt personalstöd via telefon. Du kommer till en varm prestigelös arbetsplats med kompetenta kollegor där värdegrunden är central och genomsyrar både arbetsmiljön och bemötandet mot de vi är till för.
Varmt välkommen med din ansökan!
