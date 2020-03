Fastighetsskötare på heltid i sommar! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Fastighetsskötarjobb i Lund

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fastighetsskötarjobb / Lund2020-03-17Nu söker vi studenter som vill arbeta heltid under sommaren med fastighetsförvaltning. Är du ute efter ett självständigt och flexibelt arbete?Vår kund har sedan starten 1987 vuxit och är idag ett av Sveriges största förvaltnings- och fastighetsserviceföretag. De arbetar med allt från enkla till mer komplicerade tjänster, från att vattna blommor och sköta renhållning kring stationer till driftoptimering av fastigheter.Vi söker nu drivna och självständiga studenter som kan arbeta heltid mellan juni och mitten av augusti. Även arbete på både vardagar och helger kan fortlöpa under höstterminen.Arbetstiderna kan förekomma alla veckans dagar mellan 7-16 och du kommer utgå från deras kontor i Lund och sedan ta dig runt i Malmö/Lund.. Arbetsuppgifterna innefattar främst tillsyn, skötsel och felrapportering. Arbetskläder, utrustning och tjänstebil tillhandahåller företaget.Arbetet startas upp med en betald utbildningsdag i slutet av maj eller början av juni. Efter utbildningstillfället har man en upplärningsperiod då du får lära dig allt du behöver veta innan du börjar jobba självständigt. Du blir anställd som konsult hos StudentConsulting men utför arbetet hos vår kund.2020-03-17För att vara aktuell för denna tjänsten krävs det att du:Har B körkortStuderar på minst 50% på högskola/universitet eller komvux.Är ansvarstagande, noggrann och självgående.Meriterande är om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sen tidigare.Låter detta som något för dig? Sök då tjänsten redan idag då sommaren närmar sig med storsteg!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 11 dagar - 3 månFast lönSista dag att ansöka är 2020-03-18Studentconsulting Sweden AB (Publ)5153084