Fastighetsskötare med snickarkompetens till PFA Bostad
2025-08-26
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
PFA Bostad hyr ut och förvaltar lägenheter och lokaler i Karlstad och Kil. Bolaget har ett fastighetsbestånd på totalt 31 fastigheter.
PFA Bostad etablerades i juni 2019 och ägs till 100 procent av PFA Pension- Danmarks största Pensionsbolag. Obligo Real Estate har ingått i ett strategiskt samarbetsavtal med PFA, och kommer ansvara för förvaltningen av bostadsportföljen i nära samarbete med den lokala förvaltningen i Karlstad, Kil, Kungsbacka och Solna under noggrann uppföljning från PFA.
Målet är att bygga en stark relation / partnerskap med kommunerna och ta ett socialt initiativ för att förbättra levnadsstandarden för hyresgästerna, bland annat genom att klimatanpassa fastigheterna.
Vi satsar på att utveckla nya bostadsfastigheter för olika segment för att möta efterfrågan. Vi ska investera med en ansvarsfull strategi med målet att få vara en del av den sociala utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle - till förmån för våra medmänniskor och vår miljö.
Vi på PFA Bostad har ett hundraårsperspektiv på våra investeringar. Detta underlättar betydligt för oss att hålla ett långsiktigt perspektiv på alla investeringar vi gör i våra fastigheter och bostadsområden. Läs mer om oss Om oss - PFA Bostad
Fastighetsskötare med snickarkompetens till PFA Bostad
Vill du ha ett omväxlande jobb där du får använda både händerna och huvudet? PFA Bostad söker nu en Fastighetsskötare till sitt team i Karlstad - en nyckelperson som håller bostäderna i gott skick och hyresgästerna nöjda.
Om rollen
Som Fastighetsskötare får du ett brett ansvar för drift, underhåll och reparationer i bostadsfastigheterna, främst i Karlstad men även i Kil. Du arbetar både självständigt och tillsammans i ett team om fem personer. Du är ofta först på plats vid felanmälningar, vilket kräver kompetens inom byggnadstekniska system (såsom ventilation, värme, el m.m.).
Du är en problemlösare som trivs med att ta egna initiativ och som har god vana av snickeri och praktiskt arbete.
Exempel på arbetsuppgifter
• Hantera felanmälningar och utföra reparationer
• Snickeriarbeten och enklare byggprojekt (t.ex. bygga eller anpassa inredning som hyllor och skåp)
• Snöröjning och yttre skötsel
• Kontakt med hyresgäster och entreprenörer
• Förebyggande underhåll och tillsyn av fastigheter
• Löpande ronderingar för att upptäcka fel i tid
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av fastighetsskötsel i flerbostadshus, kontor eller lokaler
• Har snickarkompetens
• Är självgående, lösningsorienterad och serviceinriktad.
• Trivs med ett varierat arbete och att ha många bollar i luften
• Har B-körkort (krav)
• Har kunskap om byggnormer och säkerhetsregler (meriterande)
Vi erbjuder
• Ett omväxlande jobb med stor frihet under ansvar
• Ett sammansvetsat team med god stämning
Placering: Karlstad
Start: Enligt överenskommelse, men gärna 1 november.
Intresseanmälan och kontakt:
I denna rekrytering samarbetar PFA Bostad med Qtym. Rekryteringsprocessen hanteras av Qtym och din ansökan vill vi ha senast 21 september. Vi kommer att intervjua löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor om tjänsten kontakta
Sofia Graflund sofia.graflund@qtym.se
070-423 34 23
