Fastighetsskötare med inriktning bygg

Köket i Källby står aldrig stilla och med företagets framgång kommer också behovet av fler duktiga medarbetare. Vill du vara en del av ett engagerat team som ansvarar för att våra lokaler håller en hög standard? Vi söker nu en erfaren fastighetsskötare med kompetens inom bygg och plåt.Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
I rollen som fastighetsskötare kommer din huvudsakliga uppgift vara att säkerställa att våra lokaler för livsmedelsproduktion, lager samt kyl- och frysrum är i funktionsdugligt skick. Arbetet innefattar underhåll och reparation av plåt, tak, golv och väggar, liksom installation och reparation av sandwichpaneler (Ki-paneler). Du kommer att utföra regelbundna inspektioner för att identifiera och åtgärda potentiella problem, samtidigt som du säkerställer att våra lokaler uppfyller våra höga standarder. Dessutom ansvarar du för att dokumentera utfört arbete och rapportera till ansvarig chef.
Kvalifikationer & Egenskaper
För att trivas i rollen som fastighetsskötare har du några års erfarenhet inom fastighetsskötsel med fokus på bygg och plåtarbete. Du gillar att arbeta självständigt och i team, och du har god problemlösningsförmåga men är samtidigt noggrann i ditt arbete. Vi söker dig med följande bakgrund:
Erfarenhet inom plåt, tak, golv och väggar.
Kunskap om arbete med sandwichpaneler (Ki-paneler)
Relevant utbildning eller certifiering inom bygg och hantverk är meriterandeSå ansöker du
Välkommen med din ansökan genom att klicka på ansök i denna annons. Ansökningar som kommer in via brev eller e-mail tas tyvärr inte med i rekryteringsprocessen. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid eventuella frågor sänd gärna ett e-mail till Fastighetschef Noel Mogren (noel.mogren@dafgard.se
)
Sista dag att ansöka är 31 augusti
Observera att vi genomför alkohol- och drogtester i samband med anställning samt slumpmässigt under anställning för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.
Om köket i Källby
Gunnar Dafgård AB är ett svenskt familjeägt företag med drygt 1400 anställda och en omsättning på 4 miljarder SEK. Företaget grundades 1937 i Källby, Västergötland och där finns fortfarande huvudkontor och all produktion. Under tre varumärken; Dafgårds, Billys och Gorbys, säljs frysta och kylda livsmedel till dagligvaruhandeln, restaurang och storkök samt export.
