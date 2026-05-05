Fastighetsskötare med goda kunskaper inom fastighetsdrift
Marks Bostads AB / Fastighetsskötarjobb / Mark Visa alla fastighetsskötarjobb i Mark
2026-05-05
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marks Bostads AB i Mark
Vill du bli en av våra fastighetskötare och arbeta i ett av våra områden i Marks kommun?
Har du ett starkt intresse för teknik och har kunskaper inom el, VVS, ventilation, etc? Är du flexibel och har lätt för att samarbeta? Är du dessutom självgående och trivs i en roll med eget ansvar? Då kommer du att trivas hos oss!
Som fastighetskötare hos oss arbetar du både inom- och utomhus och ansvarar för drift, tillsyn och underhåll inom ett eget område som förutom hyresbostäder även omfattar kulturhistoriska miljöer såsom kommunens anrika museum.
Rollen ställer därför krav på teknisk kunskap och ett strukturerat arbetssätt. Du har daglig kontakt med våra hyresgäster och bidrar aktivt till att upprätthålla vår höga kundnöjdhet.
I den här rollen ingår du i ett team som gemensamt planerar arbetet, samtidigt som du har stor självständighet i din vardag.
Några av arbetsuppgifterna
Ta emot, prioritera och åtgärda felanmälningar
Utföra reparationer, underhåll och byten inom VVS, el och vitvaror
Arbeta med mätning, avläsning och dokumentation av drift- och förbrukningsdata
Utföra egenkontroller samt ha ett anläggningsansvar och arbeta med systematiskt brandskydds- och sprinklerarbete
Tillsyn, skötsel och enklare åtgärder i ventilationssystem i samarbete med drifttekniker
Verksamhetsservice och stöd i fastigheter såsom konferenslokaler, museum och särskilda boenden mm.
Lägenhetsvisningar samt städkontroller vid avflyttning
Skötsel av utemiljöer, inklusive grönytor, snöröjning och halkbekämpning
Dina personliga egenskaper
Du tar ansvar, är driven och motiveras av att leverera goda resultat
Du är lösningsorienterad, praktiskt lagd och har ett starkt tekniskt intresse
Du är serviceinriktad och har ett professionellt bemötande
Du arbetar strukturerat och har god förmåga att planera din arbetsdag
Din kompetens
Erfarenhet av fastighetsskötsel, drift eller tekniskt underhåll
Fastighetsskötarutbildning eller motsvarande
Goda kunskaper i svenska, ytterligare språk är meriterande
B-körkort är ett krav
Du är van att använda digitala verktyg och mobiltelefon som stöd i ditt dagliga arbete.
Meriterande:
Motorsågskörkort (A,B)
Certifikat för Heta arbeten
Utökad körkortsbehörighet (B96)
Erfarenhet av att köra lastmaskin
Urval
Urval sker löpande så ansök redan idag. Referenser från tidigare arbetsgivare kommer efterfrågas längre fram i processen.
Vi vill informera dig att din ansökan blir en allmän handling när du skickar in den till oss. Det beror på att som kommunalägt bolag omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på ansökningshandlingar kan personen få ut dessa.
Bra att veta
Vi vill ta tillvara på de kvaliteter som en blandad ålders- och könsfördelning samt kulturell mångfald medför verksamheten.
Vi tar endast emot ansökningar via platsannons, ej via e-post eller brev. Du kommer att få ett automatiskt svarsmail som bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, med provanställning 6 månader.
Frågor innan du söker?
Då är du välkommen att kontakta Linda Wikfjärd, 0320-218310. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks Bostads AB
(org.nr 556180-9319) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9893452